Не розпізнали заворот кишківника за всіма наявними симптомами: суд визнав винними лікарів у смерті 12-річного хлопчика

Не розпізнали заворот кишківника за всіма наявними симптомами: суд визнав винними лікарів у смерті 12-річного хлопчика

Висновок для обох медиків – позбавлення волі.

Миколаївський районний суд визнав винними лікарів у смерті 12-річного тернополянина Романа Кулака. Хлопчик помер майже п'ять років тому.

Про відповідне рішення, що ухвалили сьогодні, 12 травня, повідомила голова Громадської ради при СБУ у Львівській області Галина Янко.

"Висновок для обох лікарів – позбавлення волі, однак одній лікарці 78 років, їй фактично дали відтермінування від покарання. Для іншого лікаря – хірурга – три роки позбавлення волі з забороною займати відповідну посаду, але, зрештою, застосували амністію", – пояснює вона.

Для батьків, додає Галина Янко, було критично важливо довести вину лікарів, бо виходить п’ятирічний термін, коли цей факт можна було зробити, інакше справу могли закрити. Водночас лікарі своєї вини не визнають і будуть оскаржувати рішення в апеляційному суді.

Справу розглядали спочатку у Жидачівському, а потім ще й у Миколаївському районному.

Хлопчик помер 27 червня 2017 року. Дитина скаржилася на раптовий сильний, гострий біль у животі, хлопець не відчував лівих ноги і руки. Бабуся викликала швидку, адже батько перебував у відрядженні в Німеччині, а мати була на роботі в Тернополі.

Медикиня, яка забирала хлопця у Жидачівську центральну районну лікарню, діагностувала тепловий удар. У лікарні сказали, що харчове отруєння, хоча усі симптоми свідчили про заворот кишківника. Діагностували отруєння, бо малолітнього хлопця поклали у доросле інфекційне відділення.

За словами Володимира Кулака, наступного ранку, 21 червня, дитину перевезли в Львівську обласну дитячу лікарню ОХМАТДИТ. Там терміново розпочали операцію. Під час розрізу лікарі побачили жахливий некроз. Спочатку хлопцеві видалили 30 см тонкої кишки, потім решту тонкої кишки та частину товстої кишки. У перший день операція тривала увесь день. Роману підключили апарат штучного дихання, ввели у медикаментозний сон. Через некроз почав прогресувати сепсис. 27 червня дитини не стало.

Нагадаємо, що на Житомирщині знайшли мертвою 26-річну вагітну жінку, яка зникла разом із чоловіком. Пошуки зниклого подружжя тривали кілька днів. Тіло 31-річного чоловіка знайшли напередодні.

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