Судинні зірочки на обличчі: причини появи та як прибрати в домашніх умовах

Майже кожна жінка може виявити у себе цю проблему.

Розриви кровоносних судин, також відомі як купероз чи судинні зірочки, можуть виникати на більшості ділянок тіла. Коли вони з'являються на обличчі, вони зазвичай виглядають як маленькі червоні лінії, які поширюються у вигляді павутини. Вони також часто розвиваються на ногах.

Будь-хто може зіткнутися з розривом кровоносних судин на обличчі. Ризик може бути вищим, якщо у вас є певні хронічні захворювання. Важливо звернутися до лікаря, щоб з'ясувати причину розриву кровоносних судин і способи їх лікування. Існує кілька варіантів лікування.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Very Well Health, у якому доктор медичних наук Вільям Трусвелл налав розгорнутий огляд появи кровоносних судин на обличчі та варіанти лікування.

Що спричиняє розрив судин на обличчі?

До розриву кровоносних судин на обличчі можуть призвести різні причини. Ваш ризик може бути вищим, якщо ви стикалися з будь-яким з перерахованих нижче факторів.

Генетика: Якщо у когось із членів вашої родини були розірвані судини або судинні зірочки, ризик їх розвитку вищий.

Вік і перебування на сонці: сонячна пурпура — це стан, при якому кровоносні судини протікають під шкірою, особливо у літніх людей і на ділянках шкіри, які багато часу перебувають на сонці.

Погодні зміни: Перебування на спеці призводить до розширення кровоносних судин і може зробити їх більш помітними під шкірою.

Зміна тиску: Різка зміна атмосферного тиску (наприклад, під час пірнання або польоту) може призвести до того, що кровоносні судини на обличчі розриваються і стають більш помітними.

Вагітність: Під час вагітності підвищений рівень естрогену підвищує ризик розривів кровоносних судин. Зазвичай вони зникають самостійно після пологів.

Екологічні або хімічні подразники: Вплив екологічних або хімічних подразників поблизу обличчя може призвести до розриву кровоносних судин.

Розацеа: Розацеа — це поширене захворювання шкіри, яке викликає почервоніння, приплив крові, набряки та видимі кровоносні судини.

Вживання алкоголю: Вживання алкоголю призводить до почервоніння шкіри та розширення кровоносних судин. З часом запої можуть призвести до появи судинних зірочок на тілі.

Травми голови: Будь-яка травма обличчя може спричинити появу синців і зробити кровоносні судини більш помітними.

Блювота або чхання: Блювота або сильне чхання можуть спричинити підвищення тиску на обличчя. Цей тиск може призвести до розриву кровоносних судин.

Як діагностуються розриви судин на обличчі?

Розриви кровоносних судин або судинні зірочки на обличчі є поширеним явищем і, як правило, нешкідливі. Ви можете визначити їх в домашніх умовах за зовнішнім виглядом. Вони виглядають як тонкі червоні лінії, які утворюють павутинний візерунок на шкірі.

Якщо ви відчуваєте дискомфорт через появу судинних зірочок на обличчі, зверніться до лікаря. Він, швидше за все, направить вас до дерматолога (лікаря, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні шкірних захворювань) або лицьового пластичного хірурга (лікаря, який лікує структури голови та шиї).

Дерматолог може діагностувати судинні зірочки за допомогою фізичного огляду. Тести, які використовуються для оцінки вен в організмі, включають ультразвукове дослідження та венограму. У більшості випадків дерматолог діагностує розриви кровоносних судин на обличчі, оглядаючи їх.

Домашні засоби від розриву кровоносних судин на обличчі

Вам може бути цікаво спробувати домашні засоби для лікування судинних зірочок. Оскільки більшість домашніх засобів не довели свою ефективність та безпечність, спочатку проконсультуйтеся з лікарем.

Уникайте гарячої води та екстремальних температур. Використовуйте теплу воду в душі та при вмиванні. Гаряча вода може спричинити розрив кровоносних судин, оскільки вона розширює кровоносні судини і робить їх більш помітними.

Холодний компрес для негайного полегшення. Оскільки тепло розширює кровоносні судини, спробуйте прикласти холодний компрес, щоб викликати звуження кровоносних судин. Це може надати заспокійливе полегшення і зробити кровоносні судини менш помітними.

Яблучний оцет. Дослідження 2016 року показало, що нанесення яблучного оцту на шкіру може зменшити появу судинних зірочок і покращити почервоніння шкіри. Почніть з дуже невеликої кількості розведеного яблучного оцту, щоб побачити, як ваша шкіра реагує на нього.

Олія арніки. Арніка — це рослина, яка в минулому використовувалася для полегшення болю, особливо в гомеопатичній медицині. Вона може містити протизапальні сполуки, які ефективні при шкірних захворюваннях, таких як судинні зірочки. Олія арніки доступна для місцевого застосування. Не використовуйте олію арніки, якщо ви вагітні або маєте алергію на певні рослини.

Гамамеліс. Гамамеліс — це натуральний засіб, виготовлений з рослини. Нанесення гамамелісу на шкіру може зменшити запалення. Порадьтеся з лікарем про те, скільки гамамелісу слід наносити на шкіру.

Алое вера. Алое вера — це рослина з довгим товстим листям, яке містить гель, що наноситься на шкіру. Цей гель використовується для лікування деяких шкірних захворювань, таких як сонячні опіки, обмороження та пролежні. Алое вера також є поширеним інгредієнтом у засобах для вмивання та зволоження обличчя. Почніть з невеликої кількості і збільшуйте її.

Вітамін С. Вітамін С — це водорозчинна поживна речовина, яка має кілька переваг для шкіри, включаючи зменшення запалення, покращення загоєння ран і підвищення рівня зволоженості. Було виявлено, що він захищає шкіру від сонячних променів, що може знизити ризик розриву кровоносних судин на обличчі. Порадьтеся з дерматологом щодо додавання сироватки з вітаміном С до вашої процедури догляду за шкірою.

Трави. Деякі види рослин і трав можуть бути корисними для здоров'я шкіри. Наприклад, кінський каштан — це рослина, яку можна наносити безпосередньо на шкіру і яка може лікувати шкірні проблеми, такі як розриви кровоносних судин. Порадьтеся з дерматологом, перш ніж щодня наносити трави на шкіру.

Медикаментозне лікування розірваних кровоносних судин на обличчі

Якщо домашні засоби та зміна способу життя не покращили зовнішній вигляд розірваних кровоносних судин на вашому обличчі, ви можете звернутися до дерматолога за призначенням лікування та процедур.

Ретиноїди

Ретиноїди — це сполуки вітаміну А, які використовуються для лікування таких шкірних захворювань, як розацеа та акне. Вони можуть зменшити видимість пошкоджених кровоносних судин на обличчі. Вони діють, видаляючи зовнішній шар шкіри. Попросіть свого дерматолога порекомендувати вам ретиноїдні препарати.

Лазерна терапія

Лазерна терапія використовує інтенсивні вузькі пучки когерентного світла (піки і западини світлових хвиль вирівняні), щоб мінімізувати появу судинних зірочок на шкірі. Його також можна використовувати для руйнування вен, які не функціонують належним чином. Ваш дерматолог може порекомендувати кілька сеансів лазерної терапії для лікування судинних зірочок.

Терапія інтенсивним імпульсним світлом

Терапія інтенсивним імпульсним світлом використовує світло, яке проникає в перший шар шкіри, не завдаючи їй шкоди. Воно досягає другого шару шкіри для лікування запальних захворювань шкіри, таких як акне, розацеа та псоріаз.

Склеротерапія

Склеротерапія — це лікування судинних зірочок за допомогою ін'єкцій. Дерматолог вводить розчин у пошкоджені кровоносні судини, який змушує їх закритися. Після того, як судини закриваються, кров перенаправляється в інші кровоносні судини. Це зменшує появу судинних зірочок на шкірі.

Як запобігти утворенню судинних зірочок на обличчі

На щастя, запобігти або знизити ризик розвитку судинних зірочок на обличчі можливо. Щоб зменшити ризик появи судинних зірочок на обличчі, скористайтеся наступними порадами.

Обмежте перебування на сонці.

Завжди наносьте сонцезахисний крем і головний убір, коли проводите час на відкритому повітрі.

Намагайтеся обмежити кількість часу, який ви проводите в екстремальній спеці.

Вживайте алкоголь лише в помірних кількостях або відмовтеся від нього.

Носіть захисне спорядження під час занять спортом.

Дотримуйтесь плану лікування, розробленого вашим дерматологом.

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