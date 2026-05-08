Судини «протікають», а легені наповнюються рідиною: лікар розповів, чим небезпечний хантавірус

Провідний вірусолог, заступник начальника відділу вірусології Медичного дослідницького інституту інфекційних захворювань армії США доктор Джей Хупер попередив про небезпеку хантавірусу — рідкісного, але вкрай небезпечного захворювання, яке переносять гризуни. За його словами, вірус здатен спричиняти важкі ураження кровоносних судин і легень, а рівень смертності сягає близько 35%.

Про це повідомило видання Daily Star.

За словами Хупера, зараження може статися після вдихання аерозольних частинок, що містять інфіковані виділення гризунів. Також ризик інфікування існує через їжу, забруднену гризунами.

«Якщо достатньо відходів гризунів потрапляє в повітря у вигляді аерозолю, ви можете заразитися таким чином. Ви, ймовірно, можете заразитися, вживаючи їжу, забруднену гризунами», — пояснив вірусолог.

Фахівець наголосив, що хантавірус атакує ендотеліальні клітини — внутрішню оболонку кровоносних судин. Це призводить до порушення їхньої роботи та витоку рідини.

«Хантавірус вражає ендотеліальні клітини, які є оболонкою ваших кровоносних судин. Вони викликають дисфункцію, внаслідок чого ваші кровоносні судини протікають. Це жахливо», — заявив доктор Хупер.

У міру розвитку хвороби легені можуть швидко наповнюватися рідиною, що суттєво ускладнює перебіг інфекції. Водночас стандартного лікування хантавірусу наразі не існує.

Поточний спалах пов’язують зі штамом Andes — єдиною відомою формою хантавірусу, яка може передаватися від людини до людини через слину та інші рідини організму.

Попри високу смертність, доктор Хупер вважає глобальну пандемію малоймовірною. За його словами, хантавірус значно менш заразний, ніж COVID-19, а для передачі інфекції потрібен дуже тісний контакт у конкретний період, коли заражена людина активно виділяє вірус.

Також вірусолог закликав серйозніше ставитися до ризиків екотуризму. Він зазначив, що люди, які подорожують у дикі природні регіони, можуть опинятися в зоні підвищеного ризику зараження подібними інфекціями.

Доктор Хупер додав, що за наявності підтримки та співпраці з фармацевтичними компаніями вакцину проти хантавірусу можна було б розробити доволі швидко.

Видання зазначає, що на борту круїзного лайнера MV Hondius, який перебуває у Середньоатлантичному регіоні, зафіксували спалах небезпечного хантавірусу, що переноситься гризунами. Судно фактично перетворилося на плавучий карантин із понад 140 людьми на борту після підтвердження кількох випадків зараження.

Подорож лайнера почалася в Аргентині та мала завершитися у Західній Африці. Про масштаби спалаху стало відомо цього тижня після підтвердження смерті трьох людей. Ще щонайменше семеро пасажирів наразі проходять лікування.

Експерти вважають, що джерелом зараження став хантавірус — небезпечне захворювання, яке передається через диких гризунів. За попередніми даними, двоє пасажирів могли інфікуватися ще в аргентинському місті Ушуая під час спостереження за птахами. Ймовірно, люди вдихнули заражені частинки гризунових відходів, а вже після посадки на корабель вірус почав поширюватися серед інших пасажирів.

Спалах хантавірусу на лайнері — останні новини

На борту судна також перебувають п’ятеро українців, які входять до складу екіпажу. У Міністерстві закордонних справ заявили, що серед громадян України немає ні інфікованих, ні загиблих, а також не надходило звернень щодо погіршення їхнього самопочуття.

Після повідомлень про спалах влада Іспанії дозволила лайнеру MV Hondius зайти до порту на Канарських островах. Евакуацію координують ВООЗ та Європейський центр профілактики і контролю захворювань.

Після інциденту увага фахівців знову прикута до санітарної безпеки на круїзних суднах. Епідеміологи пояснюють, що лайнери створюють сприятливі умови для поширення інфекцій через велику кількість людей у замкненому просторі, спільні ресторани, каюти, а також єдині системи вентиляції та водопостачання.

Відомо, що щонайменше 23 пасажири круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксовано спалах хантавірусу, залишили судно під час його зупинки на острові Святої Єлени, і повернулися додому, зокрема до США. Наразі влада кількох держав розпочала відстеження контактів потенційно інфікованих.

