Сухість і "пісок" в очах: чому під час опалювального сезону погіршується зір

Синдром сухого ока / © Pexels

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Дискомфорт і сухість в очах — проблема, з якою стикається кожна третя людина у світі. З настанням осені та зими це відчуття нерідко посилюється, адже на зір одночасно тисне ціла низка несприятливих чинників: висушене опаленням повітря у приміщеннях, багатогодинне сидіння перед екранами ґаджетів і звичка рідше кліпати під час тривалої концентрації. Розповідаємо, як полегшити синдром сухого ока.

Про це пише Budai Egészségközpont.

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Синдром сухого ока: як полегшити симптоми під час опалювального сезону

Синдром сухого ока може знизити якість життя і робочу продуктивність. Якщо звичайна втома очей після важкого дня минає завдяки відпочинку, кліпанню чи краплям, то повноцінне захворювання має важкі симптоми й наслідки. Зокрема, воно може призвести до стійкого подразнення поверхні ока.

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Багато людей спершу не надають великого значення першим симптомам та ігнорують дискомфорт. Проте згодом симптоматика може перерости в постійний біль, підвищену сльозотечу та навіть погіршення чіткості зору.

«А оскільки населення старіє і використання цифрових пристроїв стає дедалі популярнішим, очікується, що синдром сухого ока виявлятимуть у дедалі більшої кількості людей. Тому особливе значення має рання діагностика. На початковій стадії впоратися з проблемою набагато простіше, ніж тоді, коли поверхня ока вже зазнала тривалого ушкодження», — каже головна лікарка офтальмологічного відділення Будайського медичного центру Юдіт Дамянович.

Під час опалювального сезону навантаження на зір сильно росте. Тепле повітря з низьким рівнем вологості прискорює випаровування слізної рідини, особливо у приміщеннях із надмірним обігрівом чи централізованою вентиляцією. Ситуація погіршується, якщо кімнати рідко провітрюють або якщо в них не стоїть зволожувач повітря.

Робота за монітором лише поглиблює дискомфорт. Під час фокусування на телефоні чи комп’ютері частота кліпання знижується на 60–70%. Через це слізна плівка втрачає можливість рівномірно розподілятися, і окремі ділянки рогівки пересихають. Через це у вас можуть бути відчуття «піску в очах», злипання букв чи розмите зображення.

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Ті, хто використовує контактні лінзи, можуть відчувати всі ці симптоми ще більше.

Як подбати про очі восени та взимку

Покращити стан зору в повсякденному житті можна за допомогою простих профілактичних кроків:

Регулярно провітрюйте кімнату, підтримуйте оптимальний рівень вологості та частіше кліпайте. Протирайте пил у кімнаті, де проводите багато часу. Якщо ваші очі мають схильність до сухості, робіть короткі паузи раз на пів години. Під час пауз дивіться вдалечінь на конкретні об’єкти, а потім на щось близько. Не перегрівайте кімнату чи офіс, де працюєте. Якщо ви носите контактні лінзи, додатково зволожуйте очі краплями. У ясну чи вітряну погоду носіть сонцезахисні окуляри, щоб волога менше випаровувалася з очей.

Синдром сухого ока: хто у групі ризику

До групи підвищеного ризику синдрому сухого ока входять люди, які багато працюють за моніторами та в телефоні, студенти, які навчаються онлайн, а також люди, які багато читають.

Крім усього, у групі ризику — люди, які носять контактні лінзи.

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Особливо чутливими до стану очей мають бути жінки в період менопаузи та люди поважного віку, оскільки з роками змінюється функціонування кон’юнктиви і слізних залоз.

Пацієнти, які приймають антигістамінні, антидепресанти чи окремі препарати від підвищеного тиску, які здатні знижувати продукування сльози або змінювати її склад, також мають брати до уваги синдром сухого ока.

Остання категорія — люди з системними чи імунними захворюваннями.

Коли йти до лікаря

Якщо симптоми виникають лише зрідка та мають легку форму, спершу можете використати зволожувальні краплі для очей, так звані штучні сльози. Вони допомагають заповнити око вологою і зняти відчуття печіння чи стороннього тіла.

Якщо ж неприємні симптоми з’являються часто, вам доведеться звернутися до лікаря, наприклад, якщо дискомфорт триває кілька днів, посилюється, супроводжується болем, почервонінням, підвищеним сльозовиділенням чи розмитістю зображення.

«Якщо симптоми не покращуються, краще звернутися по пораду до офтальмолога, аніж купувати різні види крапель», — додає медикиня.

Відсутність лікування за тривалого перебігу хвороби загрожує серйозними ускладненнями — рубцюванням кон’юнктиви, проростанням судин у рогівку чи її ураженням. Ці стани можуть негативно вплинути на здатність кермувати автівкою та виконувати повсякденну роботу.

«Навіть за відсутності скарг варто регулярно відвідувати офтальмолога. До 35 років профілактичний огляд рекомендовано проходити раз на два роки, а після цього віку — щороку. Тим, у кого в родині траплялися захворювання очей незалежно від віку, потрібно проходити обстеження щонайменше раз на рік», — наголошує докторка Юдіт Дамянович.

Чи можна за допомогою вітамінів покращити зір

Нагадаємо, вітаміни для очей дійсно можуть підтримувати здоров’я зору, однак вони не є швидким чи універсальним рішенням. Як пояснила хірургиня-офтальмологиня Ольга Денисюк, головний механізм їхньої дії — це поступовий вплив на пігменти та клітини сітківки.

Це допомагає покращити її функціональний стан, особливо в умовах підвищеного навантаження чи наявності дефіцитів. Ключова перевага правильно підібраних вітамінів полягає у профілактиці.

Вони допомагають підтримувати функції очей у довгостроковій перспективі та запобігати розвитку вікових захворювань сітківки, працюючи на випередження, а не лише на усунення наслідків.

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