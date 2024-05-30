Супербуря розгромила Землю 9200 років тому: вчені стурбовані, чи готові ми до наступної

Руйнівні сонячні бурі можуть вразити у мить, коли ми найменше їх очікуємо.

Вчені знайшли сліди стародавньої сонячної бурі, яка розгромила Землю 9200 років тому.

Про це пише Space.com.

Знахідки не на жарт стурбували вчених. Вони переконані, що попри свій високий рівень розвитку, людство не готове до нової подібної супербурі.

Наслідки сонячної супербурі

Потужна буря є однією з найсильніших вибухів сонячної погоди, будь-коли виявлених. Але якби щось подібне сталося зараз – сучасні комунікаційні системи були б знищені.

Науковців турбує те, що давня супербуря сталася не в піковий період сонячної активності, а, навпаки, під час сонячного мінімуму упродовж 11-річного циклу.

Це означає, що руйнівні сонячні бурі можуть вразити у мить, коли ми найменше їх очікуємо, і що Земля може бути не готова, коли прийде наступна супербуря.

"Вкрай важливо проаналізувати, що ці події можуть означати для сучасних технологій і як ми можемо захистити себе", – сказав співавтор дослідження Раймунд Мушелер із Лундського університету у Швеції

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