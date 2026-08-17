Буряк / © Associated Press

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Буряк — багатий на клітковину, антиоксиданти та природні нітрати, які можуть покращувати кровообіг і підтримувати здоров’я серця.

Дієтологиня Тейлор Фленнері розповіла Cleveland Clinic, чим ще корисний буряк.

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Чим корисний буряк

Буряк має природний солодкуватий, землистий смак. І коренеплід, і його зелене листя можна їсти — вони містять важливі поживні речовини. Буряк може здаватися простим овочем, але він багатий на клітковину, природні нітрати та інші корисні рослинні сполуки.

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100 грамів вареного буряка містить приблизно:

44 калорії

8,96 г вуглеводів

2 г клітковини

7,96 г цукрів

1,68 г білка

Унікальне поєднання поживних речовин — вітамінів, мінералів і антиоксидантів — допомагає підтримувати здоров’я серця, травлення, покращувати спортивні результати тощо.

Зберігає здоров’я серця

Буряк є одним із найбагатших природних джерел харчових нітратів. Організм перетворює ці нітрати на оксид азоту — сполуку, яка розслабляє та розширює кровоносні судини, допомагаючи покращити кровообіг у всьому організмі.

Може покращувати спортивні результати

Нітрати можуть позитивно впливати й на результати під час фізичних навантажень. Раніше вчені з’ясували, що, покращуючи доставляння кисню до м’язів, буряковий сік може підвищувати витривалість і допомагати довше тренуватися, відтерміновуючи втому.

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Підтримує здоров’я травної системи

Буряк багатий на клітковину — важливу поживну речовину, необхідну організму для нормального функціонування.

Містить антиоксиданти та допомагає боротися із запаленням

Як і багато інших яскраво забарвлених фруктів та овочів, буряк містить антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від щоденного пошкодження.

Ці рослинні сполуки також можуть мати протизапальну дію, однак науковці досі досліджують, як саме вони впливають на здоров’я в довгостроковій перспективі.

Раніше ми писали, як зварити буряк у мікрохвильовці за 10 хвилин. Більше про це читайте у новині.

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