Суперпродукти, які допомагають уповільнити старіння після 40

Дізнайтеся, які багаті на поживні речовини продукти можуть допомогти зберегти вашу молодість після 40 років.

З часом наш організм зазнає багатьох змін. Ясна річ, старіння збільшує ризик деяких захворювань. На щастя, є суперпродукти, які можна вживати регулярно, щоб уповільнити цей процес.

Термін "суперфуд" часто використовують, але що він насправді означає?

За даними клініки Клівленда (англ. Cleveland Clinic — некомерційний американський академічний медичний центр, що базується в Клівленді, штат Огайо), немає чіткого способу визначення того, що вважати суперпродуктом, але це, по суті, все, що містить багато різних поживних речовин і має мінімальну калорійність.

Тож, існують суперпродукти багаті на поживні речовини, які пов’язують з уповільненням процесу старіння.

"Деякі наші потреби в харчуванні можуть змінюватися з віком, тому додавання деяких конкретних суперпродуктів до раціону допоможе людям не помічати вікових змін", — каже Лорен Манакер, американська дієтологиня і авторка книги The First Time Mom's ("Кулінарна книга для вагітних").

Хоча існує багато суперпродуктів, які допомагають уповільнити старіння у 50, 60, 70 років, ми хотіли зосередитися особливо на віці 40+. По-перше, 40 – це ідеальний час для запровадження здорових звичок. А по-друге, у 40 років организм людини починає зазнавати певних змін, таких як втрата м’язової маси, гормональний дисбаланс, пов’язаний з менопаузою тощо. Тому поради мають стати в пригоді.

Читайте далі, щоб дізнатися про деякі суперпродукти, які дієтологи рекомендують вводити у свій раціон у віці 40+ для уповільнення старіння.

Фото: pixabay.com

Фісташки

"Вільні радикали атакують та пошкоджують здорові клітини. Вважається, що це пошкодження сприяє запаленню та призводить до окислювального стресу", — говорить Манакер.

У сукупності це може прискорити старіння на клітинному рівні, а також відіграє основоположну роль у розвитку хронічних захворювань, включно з хворобами серця та раком. Медичні працівники рекомендують продукти, багаті антиоксидантами, щоб захистити здорові клітини від пошкодження вільними радикалами.

За словами Манакер фісташки допомагають боротися з вільними радикалами завдяки своїм антиоксидантним властивостям.

Дослідження Корнельського університету, опубліковане в журналі Nutrients, показало: фісташки мають високу антиоксидантну здатність, що конкурує з популярними продуктами, які містять антиоксиданти, включно з чорницею, гранатами тощо.

Дані показують, що вживання лише жмені фісташок у межах звичайної дієти може позитивно вплинути на старіння клітин і тривалість життя людей із переддіабетом. Фісташки також містять лютеїн, каротиноїд-антиоксидант, який допомагає підтримувати здоров’я очей.

Лосось

Ще один чудовий суперфуд, який допомагає уповільнити процес старіння, — лосось. До нього додамо ще багато інших видів жирної риби.

"Лосось є чудовим джерелом нежирного білка, поживної речовини, важливої для підтримки м’язової маси, і особливо важливої для людей похилого віку", — каже Ліза Янг, терапевтка, авторка книги "Нарешті ситий, нарешті стрункий".

Лосось також багатий на омега-3 жирні кислоти, які можуть знизити ризик серцевих захворювань.

Дослідження, опубліковане в Neurology, показало: люди у віці 40-50 років, чиї еритроцити містять більш високий рівень омега-3, мають краще когнітивне функціонування та загальну структуру мозку, ніж ті, хто має нижчий рівень омега-3.

Журавлина

Якщо ви любитель журавлини або журавлинного соку, вам пощастило, оскільки цей суперпродукт уповільнює старіння.

Журавлина містить рослинні сполуки, які можуть допомогти уповільнити процес старіння, особливо якщо зосередитися на когнітивному старінні.

Є докази того, що споживання одної невеликої чашки журавлини щодня протягом трьох місяців може покращити продуктивність пам’яті та роботу нервової системи.

Окрім когнітивних переваг цієї ягоди, вона також є джерелом вітаміну С, поживної речовини, що може допомогти організму боротися з впливом вільних радикалів на процес старіння шкіри.

Також читайте Не припускайтесь цих помилок: як вирощувати помідори в домашніх умовах

Помідори

Томати є важливим суперпродуктом, який допомагає уповільнити старіння.

Певні продукти червоного кольору, такі як помідори, містять антиоксидант лікопін, який бореться з вільними радикалами, що виникають із віком. Лікопін, який є рослинною сполукою, також міститься в кавуні та рожевому грейпфруті, відомий своїми численними перевагами для здоров’я.

Встановлено, що високе споживання лікопіну допомагає знизити рівень холестерину, покращує здоров’я серцево-судинної системи та допомагає зменшити ризик серцевих захворювань, інсульту та навіть раку простати у чоловіків. І, на додаток до всіх цих переваг проти вікових захворювань, лікопін, як відомо, допомагає зменшити фотопошкодження шкіри.

Полуниця

"Полуниця є джерелом вітаміну С і рослинних сполук", - каже Манакер.

Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі "Хвороба Альцгеймера", отримання достатньої кількості вітаміну С може допомогти захистити організм від вікового погіршення когнітивних функцій.

"Деякі дані показують, що вживання ягід понад два рази на тиждень може сповільнити когнітивне старіння на 2,5 року", — каже Манакер.

Полуниця та інші ягоди також захищають наші клітини від пошкодження вільними радикалами та зменшують ризик серцевих захворювань і раку.

Темно-зелена листова зелень

Листова зелень, така як шпинат, багата на вітаміни Е та К, які можуть запобігти втраті пам’яті та допомогти зменшити швидкість старіння мозку.

Дослідження, безумовно, також це підтверджує. У роботі, опублікованій Американською академією неврології, було зроблено висновок, що одна порція листової зелені на день пов’язана з меншим віковим погіршенням когнітивних функцій.

Але на цьому користь темної листової зелені не закінчується. Темна листова зелень не лише покращує ваше когнітивне здоров’я з віком, але, за словами фахівців, містить каротиноїди, які захищають очі від окисного пошкодження. А шпинат, зокрема, багатий ще й на антиоксиданти, вітаміни А та С, які захищають серце.

Нагадаємо, що фісташками не можна зловживати людям з гіпертонією, адже сіль, яка входить до складу готового продукту, сприяє підвищенню тиску.

Читайте також: