Свербіж після укусу комара: лікарі назвали прості способи полегшення

Як прибрати свербіж після укусу комара / © Associated Press

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З настанням тепла однією з найактуальніших проблем стають укуси комарів. Коли комар кусає вас за шкіру, він впорскує слину з речовинами, що перешкоджають згортанню крові. Шкіра починає сильно свербіти. Як зменшити свербіж від укусу комара в домашніх умовах?

Більше про це розповів угорський медичний портал EgészségKalauz.

Як зменшити свербіж після укусу комара

Після укусу комара імунна система людини виділяє гістамін, який розширює судини та стимулює нервові закінчення. Через це починаються набряк, почервоніння та сильний свербіж.

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Дерматологи та фахівці з охорони здоров’я зазначають, що найкращі рішення у такій ситуації зазвичай найпростіші. Вони мають заспокоїти природну реакцію організму та не допустити розчісування укусу.

Найбільш доступним і безпечним методом самодопомоги після укусу комара медики називають прикладання холодного. Компрес із холодної води, охолоджена гелева подушечка або загорнутий у рушник пакет із льодом за 10–15 хвилин знижують запалення та свербіж.

Однак прикладати холодне безпосередньо до оголеної шкіри не можна через ризик обмороження. Підкладайте під холодне рушник чи тканину.

Дієвими проти укусів комарів є пасти з подрібненої вівсянки чи харчової соди, змішані з водою, натуральний гель алое вера та мед. Мед, до того ж має антибактеріальні властивості.

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Фахівці радять не використовувати оцет проти укусів комарів, оскільки він може ще більше подразнити шкіру. Також не можна використовувати популярні в інтернеті способи із зубною пастою та спиртовими розчинами.

Головне правило на випадок, якщо вас сильно покусали комарі, — у жодному разі не розчісувати місця укусів, аби не внести інфекцію та мікроби у шкіру.

Звернутися до лікаря варто, якщо укус комара набуває таких симптомів:

набряк стає дуже великим;

шкіра стає дуже червоною або вологою;

лихоманка, погане самопочуття;

виникають труднощі з диханням або алергічна реакція;

симптоми зберігаються понад тиждень.

Чому чухати укус комахи шкідливо

Нагадаємо, що свербіж і набряк після укусу комара є природною реакцією організму, який виділяє гістаміни у відповідь на білки в слині комахи. Розчісувати місце укусу не варто, оскільки це лише посилює виділення гістаміну, збільшує свербіж та відкриває рану для бактерій з навколишнього середовища і з-під нігтів.

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Сильніший свербіж зазвичай спостерігається у дітей, людей з імунними порушеннями або тих, хто вперше стикається з певним видом комарів.

Хоча серйозні алергічні реакції трапляються вкрай рідко, поява кропив’янки, значного набряку поза місцем укусу чи утрудненого дихання потребує негайної медичної допомоги.

Для захисту від комах фахівці рекомендують використовувати профілактичні заходи: наносити репеленти, носити закритий вільний одяг, встановлювати москітні сітки на вікна, а також застосовувати фумігатори та ультразвукові відлякувачі в приміщеннях.

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