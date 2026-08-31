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Свербіж шкіри без висипу: яка небезпека приховується за симптомами
Постійний свербіж шкіри не завжди пов’язаний із дерматологічними проблемами. Якщо висипу чи інших очевидних змін на шкірі немає, причину іноді варто шукати у роботі внутрішніх органів.
Свербіж шкіри у разі захворювань кровотворної системи є поширеним системним симптомом, який часто виникає без видимих первинних висипань на шкірі, але супроводжується сильним бажанням розчісувати тіло.
Про це пише видання egeszsegkalauz.
Свербіж шкіри може виникати з різних причин, починаючи від незначних подразників, таких як сухість або алергічні реакції, і закінчуючи серйозними внутрішніми захворюваннями.
Деякі захворювання крові теж здатні викликати свербіж. Наприклад, за поліцитемії може виникати виражений свербіж після контакту з водою, особливо гарячою. Водночас висип на шкірі необов’язковий.Такий стан також може проявлятися втомою, блідістю, слабкістю, задишкою під час фізичних навантажень або прискореним серцебиттям.
Медична консультація необхідна, якщо свербіж:
триває кілька тижнів
стає сильнішим
поширюється на все тіло
заважає спати або виконувати повсякденні справи
виникає без зрозумілої причини
супроводжується збільшенням лімфатичних вузлів
поєднується з ненавмисною втратою ваги, нічною пітливістю або температурою
виникає разом із жовтяницею, вираженою втомою чи іншими незвичайними симптомами
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