Свербіж шкіри без висипу: яка небезпека приховується за симптомами

Свербіж шкіри при справжній поліцитемії (аквагенний свербіж) спостерігається у 30–70% пацієнтів / © Credits

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Свербіж шкіри у разі захворювань кровотворної системи є поширеним системним симптомом, який часто виникає без видимих первинних висипань на шкірі, але супроводжується сильним бажанням розчісувати тіло.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

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Свербіж шкіри може виникати з різних причин, починаючи від незначних подразників, таких як сухість або алергічні реакції, і закінчуючи серйозними внутрішніми захворюваннями.

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Деякі захворювання крові теж здатні викликати свербіж. Наприклад, за поліцитемії може виникати виражений свербіж після контакту з водою, особливо гарячою. Водночас висип на шкірі необов’язковий.Такий стан також може проявлятися втомою, блідістю, слабкістю, задишкою під час фізичних навантажень або прискореним серцебиттям.

Медична консультація необхідна, якщо свербіж:

триває кілька тижнів

стає сильнішим

поширюється на все тіло

заважає спати або виконувати повсякденні справи

виникає без зрозумілої причини

супроводжується збільшенням лімфатичних вузлів

поєднується з ненавмисною втратою ваги, нічною пітливістю або температурою

виникає разом із жовтяницею, вираженою втомою чи іншими незвичайними симптомами

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