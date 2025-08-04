Свербіж шкіри може свідчити про серйозні проблеми з органами: що варто знати

Свербіж / © Credits

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Свербіж шкіри може стати несподіваним симптомом серйозних проблем із внутрішніми органами. Хоча на перший погляд це здається звичайним подразненням, іноді цей симптом сигналізує про розвиток важких захворювань.

Про це пише видання LADbible.

Якщо свербіж супроводжується висипаннями й не проходить, попри лікування, це може вказувати на пізні стадії хвороби. Проте, перш ніж панікувати через поодинокі сверблячі плями, варто пам’ятати, що в більшості випадків причина — суха або роздратована шкіра, чи тепловий висип.

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Проте для людей із хронічною хворобою нирок (ХХН) свербіж може стати постійною проблемою.

Що таке хронічна хвороба нирок

Це тривале захворювання, при якому нирки втрачають здатність ефективно виконувати свої функції.

На жаль, повного лікування ХХН немає, але завдяки сучасній терапії можна зменшити симптоми і уповільнити прогресування хвороби. Більшість пацієнтів можуть жити довго, контролюючи стан за допомогою ліків та регулярних обстежень. Лише у невеликої частини хворих захворювання переходить у стадію ниркової недостатності.

У початковій стадії ХХН симптоми майже не проявляються, оскільки організм здатний компенсувати зниження функції нирок. Однак якщо захворювання прогресує, можуть з’явитись такі ознаки: втрата ваги, поганий апетит, набряки кінцівок, задишка, втома, безсоння, кров у сечі, часте сечовипускання, свербіж шкіри, м’язові спазми, нудота, головний біль і навіть еректильна дисфункція у чоловіків.

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Свербіж шкіри є одним із найбільш характерних симптомів для пацієнтів із ХХН, особливо у пізніх стадіях.

За даними Національного фонду нирок, свербіж, або пруритус, пов’язаний із порушеннями, які викликає ХХН в організмі. Точна причина виникнення свербежу невідома, проте вважається, що він може бути результатом аутоімунних реакцій, підвищеного рівня гормонів, токсинів або порушень балансу мінералів у крові.

До факторів, що сприяють свербінню, належать: недостатній діаліз для виведення токсинів, підвищений рівень паратиреоїдного гормону, дисбаланс кальцію і фосфору, підвищений рівень магнію або алюмінію, виділення гістаміну клітинами, сухість шкіри через зменшення потових залоз, а також нервові ушкодження, викликані ХХН.

Якщо ви помічаєте тривалий свербіж, що погіршує якість життя, поширений по всьому тілу або дуже сильний — необхідно звернутися до лікаря.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дерматологи виділили 7 найпоширеніших помилок у догляді за шкірою, яких варто уникати, щоб не погіршити стан шкіри та уникнути неприємних наслідків.