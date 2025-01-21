Свинець, миш'як і ртуть: протеїнові порошки виявилися небезпечними для здоров'я

Неочікувані результати нового звіту Clean Label Project виявили, що майже половина протестованих протеїнових порошків містить небезпечні рівні токсичних важких металів. Водночас ринок протеїнових порошків у США оцінюється в майже 10 мільярдів доларів.

Про це повідомило видання Technology Networks.

Дослідження, яке охопило 160 продуктів від 70 брендів зі США, показало, що багато продуктів перевищують безпечні норми по свинцю, кадмію, миш'яку та ртуті — речовинам, що можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Шкідливі метали накопичуються в організмі, провокуючи когнітивні порушення, захворювання нирок, рак та проблеми з розвитком.

Згідно зі звітом Clean Label Project, результати тестувань на забруднення протеїнових порошків показали тривожні факти. Використовуючи передові методи тестування, такі як ICP-MS, виявлено, що понад 47% продуктів перевищують встановлені норми безпеки, а 21% мають удвічі більшу концентрацію небезпечних хімічних сполук, зокрема бісфенолів BPA і BPS. Ці речовини, що потрапляють до продуктів через пластмаси, мають руйнівний вплив на ендокринну систему, викликаючи ризики для гормонального балансу та розвитку раку.

Особливу увагу привертають органічні та рослинні протеїнові порошки, які мають вищі рівні забруднення, ніж неорганічні аналоги. Зокрема, ці продукти містять втричі більше свинцю та в п'ять разів більше кадмію, ніж інші порошки, а протеїнові порошки зі смаком шоколаду виявилися найбільш забрудненими.

Забруднення протеїнових порошків важкими металами та іншими токсинами стало глобальною проблемою. Рослинні білки, які часто одержують із культур, вирощених на забруднених ґрунтах, можуть поглинати небезпечні речовини з навколишнього середовища. Це стосується навіть органічних продуктів, що, незважаючи на свою репутацію "чистих", не застраховані від цієї небезпеки.

Однак є й позитивні зрушення: рівень BPA в упаковках протеїнових порошків значно знизився, що свідчить про прогрес у вирішенні проблем зі шкідливими хімічними речовинами. Дослідники зазначили, що "харчова промисловість зобов'язана надавати своїм клієнтам відкриту, чесну і прозору інформацію про те, наскільки чисті їхні інгредієнти. Споживачі, які купують біологічно активні добавки, очікують, що їхня продукція буде чистою".

Нагадаємо, ми розповідали, як вживання алкоголю впливає на ризик розвитку раку.

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