«Світ навколо розчиняється»: чоловік вжив понад 25 наркотиків та розповів про найстрашніший досвід

Пігулки / © Associated Press

Реклама

28-річний ютубер Люсі Лерч із Тихоокеанського Північного Заходу США поділився наслідками багаторічної наркотичної залежності та розповів про найстрашніший досвід у своєму житті. За словами чоловіка, за роки залежності він вживав понад 25 різних наркотичних речовин, а найгіршим епізодом став психоз, спричинений синтитичним психостимулятором.

Про це повідомило видання Unilad.

У своєму нещодавньому відео блогер зазначив, що фактична кількість наркотиків, які він пробував, могла бути ще більшою, якщо враховувати різні таблетки окремо.

Реклама

Особливо небезпечним Лерч назвав сильнодійний опіоїдний препарат, який у США використовують для лікування сильного хронічного болю. Він заявив, що через цю речовину втратив багатьох знайомих.

«Це зло, воно вбиває тебе, я втратив через це стільки людей», — сказав чоловік у відео.

Однак найстрашнішою реакцією він назвав саме психоз, який виник після вживання синтетичного психостимулятору. За словами Лерча, цей стан став для нього «жахливим» епізодом.

«Світ навколо тебе розчиняється, і нічого не має сенсу», — описав він пережите.

Реклама

За інформацією Національної медичної бібліотеки США, подібний психічний стан може супроводжуватися параноєю, галюцинаціями, маренням, панічними атаками, агресивною поведінкою та сплутаністю мислення.

Лерч визнав, що тривала залежність повністю змінила його сприйняття життя та спосіб мислення. За його словами, наркотики «перепрограмували» його мозок.

«У мене завжди був розум наркомана, але тривала наркотична залежність повністю змінює те, як ти дивишся на світ і як до нього ставишся», — сказав він.

Блогер також поділився, що якби міг повернутися у минуле, то попередив би себе молодшого про всі труднощі та втрати, до яких призвела залежність.

Реклама

Нині чоловік стверджує, що перебуває на шляху до одужання, хоча й вважає, що залежність залишиться з ним назавжди.

«Я не можу вживати наркотики випадково, як інші люди, тому я просто тримаюся подалі, і якщо ви такі ж, як я, це гарний вибір», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше експертка назвала шість прихованих сигналів, які вказують на серйозні проблеми з алкоголем.

Новини партнерів