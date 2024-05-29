Світ охоплює "епідемія" короткозорості: до чого тут COVID і як уникнути

Колись короткозорість не вважалася серйозною хворобою, проте зараз спеціалісти говорять про неї дедалі частіше.

Пандемія COVID-19 не просто змінила те, як діти навчаються та бачать світ. Це змінило форму їхніх очних яблук.

Про це пише всесвітньовідомий науковий журнал Nature.

Вплив COVID-19 на поширення короткозорості

Сучасні діти і так чимало часу проводили з ґаджетами. Але коли реальне навчання та ігрові майданчики поступилися місцем онлайн урокам і цифровим пристроям, час, який діти витрачали на екрани, зріс ще більше. А час, який вони проводили на вулиці, стрімко скоротився.

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За словами вчених, цей зсув призвів до помітних змін в дитячій анатомії: їхні очні яблука видовжились, щоб краще пристосуватися до короткозорих завдань. Науковці стверджують, що цей факт задукоментований в усіх регіонах світу.

Рівень короткозорості стрімко зростав задовго до пандемії COVID-19. Прогнози в середині 2010-х років припускали, що до середини століття короткозорість вражатиме половину населення світу, що фактично подвоїть рівень захворюваності менш ніж за чотири десятиліття. Зараз ці тривожні прогнози здаються занадто скромними, каже Нілам Павар, дитячий офтальмолог з очної лікарні в Індії. "Я не думаю, що рівень подвоїться. Він потроїться", – вважає офтальмолог.

Що таке короткозорість

Короткозо́рість або міопія – дефект зору, коли людина чітко бачить лише близько розташовані предмети і погано розрізняє об’єкти, розташовані вдалині.

При короткозорості паралельні промені світла, проходячи крізь заломлювальні середовища ока (рогівку, кришталик і склоподібне тіло) фокусуються не на сітківці, а перед нею, унаслідок чого зображення розпливається.

Причини короткозорості:

спадковість;

постійне напруження очей;

слабкість м'язів очного яблука

перенесені інфекції, захворювання і травми;

нездорове харчування і нестача вітамінів.

Як уникнути

Вчені називають просте рішення для запобігання короткозорості: більше активного відпочинку на свіжому повітрі в дитинстві, коли відбуваються зміни в структурі очей.

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Також дослідники пропонують зовнішнє середовище – створити скляні класи, спеціальні освітлювальні установки, шпалери на тему природи та світловипромінювальні окуляри.

А в Китаї придумали новий спосіб, як запобігти короткозорості. Там використовують направлення світла безпосередньо в очне яблуко. Щоранку та щовечора діти регулярно дивляться на прилади, що випромінюють червоне світло, протягом трьох хвилин. "Це все одно, що чистити зуби двічі на день", – каже офтальмолог з Китаю.

Проте фахівці висловили занепокоєння з приводу безпеки таких пристроїв після того, як 12-річна дівчинка зазнала пошкодження сітківки після використання одного з них.

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