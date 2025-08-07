ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
853
Час на прочитання
3 хв

Світом шириться хвороба, яка викликає алергію на звичну їжу — що варто знати

Укус кліща може викликати небезпечну алергію на червоне м’ясо, молоко та навіть желатин. Такий стан називається синдромом альфа-гал, і його вже виявляють у багатьох країнах.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Алегрія на м’ясо та молочні продукти

Алегрія на м’ясо та молочні продукти / © Credits

Після укусу деяких видів кліщів у людини може виникнути серйозна алергія на м’ясо, молочні продукти та інші продукти тваринного походження. Це явище називається синдромом альфа-гал, і воно швидко поширюється у різних країнах.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Альфа-гал синдром — це незвична алергічна реакція, яка виникає після контакту з молекулою цукру альфа-гал (галактоза-альфа-1,3-галактоза). Ця молекула міститься у тканинах більшості ссавців — зокрема корів, свиней, оленів та кроликів. У людському організмі вона не присутня.

Імунна реакція виникає не через їжу безпосередньо, а після укусу кліща. Коли кліщ впорскує слину, що містить цю молекулу, організм починає сприймати альфа-гал як небезпеку. Після цього, при повторному вживанні продуктів, які містять цю речовину, імунна система реагує — іноді дуже агресивно.

У більшості випадків симптоми з’являються через 2–6 годин після вживання червоного м’яса або інших продуктів, що містять альфа-гал. Це можуть бути кропив’янка, сильний свербіж, нудота, болі в животі або навіть анафілактичний шок.

Синдром пов’язують з укусами кліщів

Спершу вважалося, що синдром поширений переважно на південному сході США, де мешкає кліщ-одинак (Amblyomma americanum). Але згодом стало відомо, що альфа-гал синдром можуть спричиняти й інші види кліщів, зокрема чорноногий кліщ (Ixodes scapularis), який також переносить хворобу Лайма. Цих кліщів виявили на шести континентах.

Популяції кліщів зростають — через потепління, розширення середовищ існування та зростання чисельності оленів, які є їхніми носіями. Тому випадки альфа-гал синдрому реєструють не лише в США, а й у Європі, Австралії, Азії.

Кліщі можуть перебувати не лише в лісах, а й у міських парках, на дачних ділянках, у високій траві. Після укусу симптоми не з’являються одразу — реакція може виникнути через тижні або навіть місяці.

Коли кліщ кусає, він не просто п’є кров. Він буквально вгризається у шкіру, впорскує свою слину з ферментами та анестетиками, а також — іноді — з альфа-галом. Вчені припускають, що саме цей процес і провокує незворотну реакцію імунної системи.

Люди навіть не підозрюють, що це алергія

Через відтерміновану реакцію на продукти, багато людей не пов’язують її з кліщем. За даними дослідження 2022 року, 42% медиків у США взагалі не чули про альфа-гал синдром. Через це постановка правильного діагнозу може зайняти роки.

Для підтвердження синдрому потрібен спеціальний аналіз крові, який виявляє наявність антитіл до альфа-гал. Якщо результат позитивний, пацієнтам рекомендують повністю виключити зі свого раціону продукти від ссавців — не лише м’ясо, а й молоко, желатин, деякі ліки та навіть окремі засоби особистої гігієни.

Особливо уважно потрібно читати етикетки. Наприклад, карагенан — добавка з червоних водоростей — теж може містити альфа-гал. У тяжких випадках пацієнтам радять носити з собою автоінжектор адреналіну (EpiPen).

Що досі невідомо науці

Попри зростання кількості випадків і ширше розуміння механізмів захворювання, залишається багато питань. Вчені ще не встановили, чому тільки у частини людей укус кліща викликає алергію. Є припущення, що річ у великій кількості слини кліща, її біохімічному складі або навіть шлункових ферментах, які можуть потрапляти в ранку під час укусу.

У будь-якому випадку, лікарі радять бути обережними в лісах і парках: одягати довгий одяг, використовувати репеленти й обов’язково перевіряти тіло після прогулянок.

Нагадаємо, експерти розповіли, які рослини мають природні властивості, що допомагають запобігти появі кліщів на ділянці.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie