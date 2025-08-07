Алегрія на м’ясо та молочні продукти / © Credits

Після укусу деяких видів кліщів у людини може виникнути серйозна алергія на м’ясо, молочні продукти та інші продукти тваринного походження. Це явище називається синдромом альфа-гал, і воно швидко поширюється у різних країнах.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Альфа-гал синдром — це незвична алергічна реакція, яка виникає після контакту з молекулою цукру альфа-гал (галактоза-альфа-1,3-галактоза). Ця молекула міститься у тканинах більшості ссавців — зокрема корів, свиней, оленів та кроликів. У людському організмі вона не присутня.

Імунна реакція виникає не через їжу безпосередньо, а після укусу кліща. Коли кліщ впорскує слину, що містить цю молекулу, організм починає сприймати альфа-гал як небезпеку. Після цього, при повторному вживанні продуктів, які містять цю речовину, імунна система реагує — іноді дуже агресивно.

У більшості випадків симптоми з’являються через 2–6 годин після вживання червоного м’яса або інших продуктів, що містять альфа-гал. Це можуть бути кропив’янка, сильний свербіж, нудота, болі в животі або навіть анафілактичний шок.

Синдром пов’язують з укусами кліщів

Спершу вважалося, що синдром поширений переважно на південному сході США, де мешкає кліщ-одинак (Amblyomma americanum). Але згодом стало відомо, що альфа-гал синдром можуть спричиняти й інші види кліщів, зокрема чорноногий кліщ (Ixodes scapularis), який також переносить хворобу Лайма. Цих кліщів виявили на шести континентах.

Популяції кліщів зростають — через потепління, розширення середовищ існування та зростання чисельності оленів, які є їхніми носіями. Тому випадки альфа-гал синдрому реєструють не лише в США, а й у Європі, Австралії, Азії.

Кліщі можуть перебувати не лише в лісах, а й у міських парках, на дачних ділянках, у високій траві. Після укусу симптоми не з’являються одразу — реакція може виникнути через тижні або навіть місяці.

Коли кліщ кусає, він не просто п’є кров. Він буквально вгризається у шкіру, впорскує свою слину з ферментами та анестетиками, а також — іноді — з альфа-галом. Вчені припускають, що саме цей процес і провокує незворотну реакцію імунної системи.

Люди навіть не підозрюють, що це алергія

Через відтерміновану реакцію на продукти, багато людей не пов’язують її з кліщем. За даними дослідження 2022 року, 42% медиків у США взагалі не чули про альфа-гал синдром. Через це постановка правильного діагнозу може зайняти роки.

Для підтвердження синдрому потрібен спеціальний аналіз крові, який виявляє наявність антитіл до альфа-гал. Якщо результат позитивний, пацієнтам рекомендують повністю виключити зі свого раціону продукти від ссавців — не лише м’ясо, а й молоко, желатин, деякі ліки та навіть окремі засоби особистої гігієни.

Особливо уважно потрібно читати етикетки. Наприклад, карагенан — добавка з червоних водоростей — теж може містити альфа-гал. У тяжких випадках пацієнтам радять носити з собою автоінжектор адреналіну (EpiPen).

Що досі невідомо науці

Попри зростання кількості випадків і ширше розуміння механізмів захворювання, залишається багато питань. Вчені ще не встановили, чому тільки у частини людей укус кліща викликає алергію. Є припущення, що річ у великій кількості слини кліща, її біохімічному складі або навіть шлункових ферментах, які можуть потрапляти в ранку під час укусу.

У будь-якому випадку, лікарі радять бути обережними в лісах і парках: одягати довгий одяг, використовувати репеленти й обов’язково перевіряти тіло після прогулянок.

Нагадаємо, експерти розповіли, які рослини мають природні властивості, що допомагають запобігти появі кліщів на ділянці.