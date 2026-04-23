Світом шириться новий тип коронавірусу: чи варто готуватися до нової пандемії

Кажан / © pexels.com

Коронавіруси, які переносять кажани, можуть інфікувати клітини людини кількома різними шляхами. Науковці з Великої Британії та Кенії проаналізували шипоподібні білки вірусів, знайдених у тварин на південному сході Кенії, і результати виявилися тривожними.

Про це повідомляє The Telegraph.

Дослідники ідентифікували коронавірус під назвою CcCoV-KY43, який виявили у кажанів із серцеподібним носом. З’ясувалося, що цей вірус виробив абсолютно новий спосіб зв’язування з клітинами людини. Цей механізм кардинально відрізняється від того, який використовував SARS-CoV-2 — вірус, що став причиною пандемії COVID-19.

«Тепер, коли ми усвідомлюємо наявність потенційного ризику, ризику, який існував завжди… ми можемо почати до нього готуватися», — заявив професор Стівен Грем із Кембриджського університету.

Чи є підстави для паніки

Попри те, що CcCoV-KY43 продемонстрував здатність проникати в людські клітини в лабораторних умовах, наразі немає жодних доказів того, що вірус уже передався людям або циркулює серед населення.

«Це не новий COVID-19. Після проникнення в клітину людини вірусу необхідно пройти безліч етапів, щоб розмножитися, а потім вивільнитися і поширитися», — наголосив доктор Далан Бейлі, спеціаліст з молекулярної біології з Інституту Пірбрайт.

За його словами, аналізи крові, взяті в регіоні Кенії, де знайшли вірус, не показали впливу CcCoV-KY43 на місцевих жителів.

Особливістю цієї роботи стало те, що вчені змогли вивчити загрозу, не працюючи з живими небезпечними вірусами. Вони використали генетичні послідовності для створення безпечних лабораторних аналогів — псевдовірусів.

Професорка Венди Барклай з Імперського коледжу Лондона високо оцінила такий підхід: «Що особливо приємно в цій роботі, так це те, що всі відкриття були зроблені без необхідності роботи з будь-якими небезпечними вірусами. Учені використали передовий підхід для відтворення аналогів, які імітують вірус, але не є заразними для людини».

Експерти наголошують, що хоча питання про здатність CcCoV-KY43 рости всередині організму залишається відкритим, розуміння таких ризиків є першим кроком до запобігання новим спалахам. «Профілактика починається з розуміння», — підсумували дослідники.

Коронавірус «Цикада» вже в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні зафіксували випадок нового субваріанту коронавірусу «Цикада».

Серед основних симптомів спостерігаються нежить, гарячка, кашель, головний біль, слабкість, втрата нюху або смаку. Також іноді фіксують подразнення очей або висипи на шкірі.

МОЗ вкотре наголосило, що вакцинація й надалі залишається найдієвішим способом уникнути тяжкого перебігу хвороби та небезпечних ускладнень. У разі появи симптомів українцям рекомендують не зволікати та звертатися до лікаря.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) уважно відстежує ситуацію з новим варіантом коронавірусу, який уже виявлено у 23 країнах світу. Проте «Цикада» не демонструє підвищеного епідемічного ризику.