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- Здоров’я
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Світом шириться новий вид коронавірусу: з чим його можна сплутати
Наразі немає достатніх доказів, що він спричиняє тяжчий перебіг захворювання, ніж інші варіанти SARS-CoV-2.
Новий штам коронавірусу PJ.2.1 виявили у США, Канаді та країнах Європи. Симптоми схожі на застуду або грип.
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).
ВООЗ готується переглянути склад вакцин проти COVID-19 у грудні 2026 року та закликала дослідників надати дані про нові варіанти вірусу, зокрема PJ.2.1.
Специфічних симптомів, які дозволяли б відрізнити PJ.2.1 від інших варіантів COVID-19, наразі не встановлено. Серед можливих проявів захворювання — підвищена температура, озноб, кашель, біль у горлі, нежить, головний біль, біль у м’язах і сильна втома.
Подібні симптоми характерні також для грипу та інших респіраторних інфекцій. Тому визначити збудника лише за самопочуттям неможливо — для цього може знадобитися тестування.
Наразі немає достатніх клінічних доказів, що PJ.2.1 спричиняє тяжчий перебіг COVID-19 або має принципово інші симптоми порівняно з попередніми варіантами коронавірусу.
Водночас дослідники вивчають мутації вірусу та їхній можливий вплив на поширення інфекції й ефективність вакцинації. ВООЗ продовжує стежити за новими варіантами SARS-CoV-2.
Нагадаємо, в Україні зафіксували випадок нового субваріанту коронавірусу «Цикада».
Серед основних симптомів спостерігаються нежить, гарячка, кашель, головний біль, слабкість, втрата нюху або смаку. Також іноді фіксують подразнення очей або висипи на шкірі.