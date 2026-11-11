Світом шириться новий вид коронавірусу: з чим його можна сплутати

Світом шириться новий штам коронавірусу / © Associated Press

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Новий штам коронавірусу PJ.2.1 виявили у США, Канаді та країнах Європи. Симптоми схожі на застуду або грип.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

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ВООЗ готується переглянути склад вакцин проти COVID-19 у грудні 2026 року та закликала дослідників надати дані про нові варіанти вірусу, зокрема PJ.2.1.

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Специфічних симптомів, які дозволяли б відрізнити PJ.2.1 від інших варіантів COVID-19, наразі не встановлено. Серед можливих проявів захворювання — підвищена температура, озноб, кашель, біль у горлі, нежить, головний біль, біль у м’язах і сильна втома.

Подібні симптоми характерні також для грипу та інших респіраторних інфекцій. Тому визначити збудника лише за самопочуттям неможливо — для цього може знадобитися тестування.

Наразі немає достатніх клінічних доказів, що PJ.2.1 спричиняє тяжчий перебіг COVID-19 або має принципово інші симптоми порівняно з попередніми варіантами коронавірусу.

Водночас дослідники вивчають мутації вірусу та їхній можливий вплив на поширення інфекції й ефективність вакцинації. ВООЗ продовжує стежити за новими варіантами SARS-CoV-2.

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Нагадаємо, в Україні зафіксували випадок нового субваріанту коронавірусу «Цикада».

Серед основних симптомів спостерігаються нежить, гарячка, кашель, головний біль, слабкість, втрата нюху або смаку. Також іноді фіксують подразнення очей або висипи на шкірі.

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