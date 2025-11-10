Світом шириться смертоносний грип: що відомо про новий штам

Грип / © УНІАН

Експерти побоюються «тисяч смертей» у Великій Британії через новий штам-мутант грипу H3N2. Вірус мутував 7 разів, став «агресивнішим», а вакцина, розроблена в лютому, може не дати повного захисту.

Про це пише Daily Mail.

Хоча випадки грипу завжди зростають взимку, британські чиновники охорони здоров’я вже б’ють на сполох через сплеск ранніх випадків. Цифри показують, що захворюваність вже більш ніж утричі вища, ніж торік, переважно через сплеск серед дітей шкільного віку.

Керівник NHS England сер Джим Маккі попередив, що «без сумніву» ця зима буде однією з найважчих, з якими коли-небудь стикалася служба охорони здоров’я: лікарні переповнені, списки очікування на лікування зростають, а пацієнти змушені терпіти довгі очікування.

Експерти вважають, що причиною є штам грипу H3N2, який за літо мутував сім разів. Це зробило його важчим, ніж зазвичай, особливо для літніх людей.

За словами вірусологів, ці генетичні мутації зробили вірус «гарячішим» та «агресивнішим», що робить його більш смертоносним.

Професор Нікола Льюїс, директорка Всесвітнього центру грипу в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні, повідомила BBC News: «H3 — це завжди гарячіший вірус, більш агресивний вірус, він має більший вплив на населення. Ми давно не бачили такого вірусу, ця динаміка незвична. Це мене турбує, безумовно».

Чому імунітет та вакцина не працюють

Цей штам також відрізняється від тих, що спостерігалися у Великій Британії останніми роками. Це означає, що люди мають менше імунітету, оскільки їхній організм не знайомий з вірусом.

Рішення про дизайн вакцини у Великій Британії було ухвалене ще в лютому, щоб встигнути виробити мільйони доз. Але оскільки штам-мутант з’явився лише в червні, очікується, що вакцина не запропонує повного захисту від нього.

Професорка Пунам Мангтані, епідеміологиня з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, зазначила: «Штами грипу швидко еволюціонують, тому, навіть якщо ви раніше хворіли на грип або були щеплені, важливо робити щеплення щороку, оскільки ваш природний імунітет може бути не таким ефективним».

Симптоми грипу H3N2 схожі на інші штами, але можуть бути важчими: поширені висока температура, сильний біль у тілі та втома. Експерти також попередили, що він може поширюватися швидше, оскільки має вищий коефіцієнт відтворення (R).

У Великій Британії R для грипу зазвичай становить близько 1.2 (100 хворих заражають 120 людей). Але рання оцінка цього року становить 1.4, що означає, що 100 хворих можуть передати вірус 140 людям.

Напередодні драматичного сплеску захворюваності, британські чиновники оголосили «вакцинальну тривогу», закликаючи людей зробити щеплення для захисту від важкої хвороби.

Попри те, що вакцина не ідеально відповідає новому штаму, експерти застерігають, що вона все ще життєво необхідна, оскільки може зменшити тяжкість симптомів і ризик смертельних ускладнень, таких як пневмонія, сепсис та запалення серця.

Нагадаємо, в Україні також зростає кількість випадків грипу, сезонних ГРВІ та COVID, однак епідемічний поріг наразі не перевищено. Наразі показники залишаються на передепідемічному рівні в усіх регіонах, тож підстав для жорстких карантинних обмежень немає. Епідсезон триватиме до травня, а у разі погіршення ситуації місцева влада може ухвалювати додаткові заходи.

Грип зазвичай починається раптово, супроводжується високою температурою, болем у м’язах і горлі, кашлем, інколи блюванням чи проносом. Вірус передається повітряно-краплинним шляхом та при тісному контакті на відстані менш ніж 2 метри.