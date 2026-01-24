Світом шириться смертоносний вірус, від якого немає вакцини: що відомо

Вірус / © Associated Press

В Індії органи охорони здоров'я вступили в боротьбу з новим спалахом вірусу Ніпах. У східному штаті Західна Бенгалія, поблизу густонаселеної Калькутти, виявлено вже п'ять випадків цього невиліковного захворювання. Ситуація ускладнюється тим, що вірус почав вражати медичний персонал.

За останніми даними, серед трьох нових підтверджених випадків зараження є лікар, медсестра та ще один працівник медичного закладу. Спалах локалізували у приватній лікарні Нараяна в Барасаті, що за 24 кілометри від столиці штату.

Як повідомили місцеві чиновники, стан однієї з медсестер оцінюється як критичний — вона перебуває у комі. За попередньою інформацією, жінка заразилася під час догляду за пацієнтом із важкими респіраторними симптомами, який згодом помер ще до отримання результатів аналізів.

У зв'язку із загрозою поширення інфекції влада протестувала 180 осіб. Ще 20 людей, які мали контакт високого ризику з хворими, поміщено на суворий карантин.

Смертність до 75%: що таке вірус Ніпах

Вірус Ніпах — це зоонозна інфекція, яка передається від тварин до людей. Природними носіями є плодові кажани (крилани), поширені в Індії. Зараження може відбуватися через контакт із кажанами, свинями, вживання забруднених фруктів або соку фінікової пальми, а також від людини до людини.

Симптоми захворювання:

Висока температура та головний біль;

Біль у м’язах та горлі;

Блювання;

У важких випадках — стрімкий розвиток запалення мозку (енцефаліт), що призводить до коми протягом 24–48 годин.

Найбільша небезпека полягає у відсутності специфічного лікування. На сьогодні не існує жодної вакцини проти вірусу Ніпах. Рівень смертності серед інфікованих коливається від 40% до 75%, що робить цей патоген значно смертоноснішим за більшість відомих вірусів.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала вірус Ніпах як "пріоритетний патоген". Це означає, що вірус має потенціал спричинити глобальну епідемію, і вчені повинні терміново зосередитися на розробці засобів діагностики та вакцин.

Експерти зазначають, що ризик зоонозних захворювань (таких як COVID-19, SARS та Ніпах) зростає через втручання людини в дику природу та кліматичні зміни. В Індії спалахи Ніпах фіксуються майже щороку протягом останніх двох десятиліть, забираючи десятки життів.

Щоб знизити ризик зараження, медики радять уникати контакту з кажанами та свинями, а також не вживати сирі продукти, які могли бути забруднені тваринами.

