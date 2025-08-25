Нова ера трансплантології Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

Китайські вчені зробили значний крок уперед у галузі ксенотрансплантації, вперше в історії успішно пересадивши генетично модифіковану легеню свині людині. Експеримент, проведений командою хірургів на чолі з доктором Цзяньсіном Хе, відкриває нові можливості для подолання гострої нестачі донорських органів.

Про це пише Nature Medicine.

Орган був трансплантований 39-річному чоловікові, у якого констатували смерть мозку після крововиливу.

Реклама

Легеня, що походила від свині з шістьма генетичними модифікаціями, була життєздатною та функціонувала протягом усього періоду спостереження — 216 годин (9 діб). Це дослідження спростовує побоювання щодо можливості гіпергострого відторгнення, яке раніше вважали головною перешкодою для подібних операцій.

Ускладнення після операції

Попри успіх, були відзначені й певні складнощі. На першу добу після операції спостерігався сильний набряк, схожий на первинну дисфункцію трансплантата. Також, на третій та шостий дні після пересадки, виникла реакція відторгнення, спричинена антитілами, хоча до дев’ятого дня стан органа частково стабілізувався.

Увесь час пацієнт перебував під інтенсивною імуносупресивною терапією, що включала комбінацію декількох препаратів, аби мінімізувати реакцію імунної системи людини на чужорідний орган.

Це дослідження підтверджує можливість ксенотрансплантації легень від свині до людини. Проте автори наголошують, що, попри значний прогрес, ще залишається багато невирішених проблем, зокрема пов’язаних з відторгненням та інфекціями. Перед тим, як ця процедура стане доступною для широкої клінічної практики, необхідні додаткові доклінічні дослідження.

Реклама

Прорив, що здійснили вчені, дає надію мільйонам людей у всьому світі, які очікують на трансплантацію, і підкреслює потенціал ксенотрансплантації як реальної альтернативи донорським органам.

Нагадаємо, у липня 2025 року у Львові медики провели унікальну трансплантацію серця. Завдяки лікарям 20-річний пацієнт отримав унікальний шанс на життя.

Хоча хлопець не підозрював, що має вроджену ваду серця, вірусна інфекція, яку переніс пів року тому, запустила хворобу.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ТАКЕ МОЖЛИВО! УНІКАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ З ПОДВІЙНОЇ ПЕРЕСАДКИ СЕРЦЯ У ЛЬВОВІ!