Сидяча робота б’є по серцю: 6 продуктів, які можуть його захистити

Тривале сидіння, характерне для офісної роботи та малорухливого способу життя, створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Зокрема, воно може погіршувати роботу кровоносних судин і сприяти підвищенню артеріального тиску. Нове наукове дослідження свідчить: певні харчові продукти здатні частково зменшити цей негативний ефект.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Йдеться про флаваноли — антиоксидантні сполуки, які містяться в какао, чаї, ягодах, яблуках та деяких овочах. У дослідженні, проведеному за участі 40 здорових молодих чоловіків, учасники перед двогодинним сидінням випивали какао-напій із високим вмістом флаванолів. У результаті вчені зафіксували менші зміни артеріального тиску порівняно з тими, хто не вживав напій.

Як зазначають дослідники, подібний ефект можуть мати й інші продукти з високим умістом флаванолів. Серед них — несолодке какао, зелений і чорний чай, зелені листові овочі, ягоди, сливи та горіхи. За словами дієтологині та доцентки Університету Флориди Жанетт Андраде, ці сполуки переважно містяться у фруктах і овочах насиченого кольору, таких як шпинат, капуста кале, темний салат ромен, чорниця, малина й ожина.

У дослідженні використовували какао-напій, який містив близько 695 мг флаванолів — це дещо більше за рекомендовані 400–600 мг на добу з харчових джерел. Для порівняння, в одній чашці чаю міститься приблизно 120–320 мг флаванолів, а в чашці ожини — близько 65 мг. Учасники випивали какао безпосередньо перед сидінням, що, ймовірно, дозволило досягти максимального ефекту.

Старша авторка дослідження, доцентка Бірмінгемського університету Катаріна Рендейро пояснює: флаваноли зазвичай всмоктуються в кров упродовж 30–60 хвилин після вживання, а пік їхньої доступності припадає приблизно на дві години. Саме в цей період і проявляється позитивний вплив на судини. Водночас різні продукти мають різний час дії — наприклад, флаваноли з чорниці досягають піку швидше, а з цитрусових — значно пізніше.

Експерти наголошують: попри користь харчування, головним способом зменшити шкоду від тривалого сидіння залишаються рух і перерви. Стояння або короткі прогулянки ефективніше покращують кровообіг і роботу судин. Продукти, багаті на флаваноли, можуть стати допоміжною стратегією у випадках, коли уникнути тривалого сидіння неможливо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як саме перекуси впливають на апетит і вагу та чому їхня ефективність залежить не від частоти, а від змісту тарілки — і коли варто переглянути свої вечірні харчові звички.