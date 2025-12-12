ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
2 хв

Сидяча робота б’є по серцю: 6 продуктів, які можуть його захистити

Якщо ви більшість дня проводите за столом, ризики для серця зростають. Дослідження свідчать: певні продукти можуть допомогти захистити судини.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ожина

Ожина / © Associated Press

Тривале сидіння, характерне для офісної роботи та малорухливого способу життя, створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Зокрема, воно може погіршувати роботу кровоносних судин і сприяти підвищенню артеріального тиску. Нове наукове дослідження свідчить: певні харчові продукти здатні частково зменшити цей негативний ефект.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Йдеться про флаваноли — антиоксидантні сполуки, які містяться в какао, чаї, ягодах, яблуках та деяких овочах. У дослідженні, проведеному за участі 40 здорових молодих чоловіків, учасники перед двогодинним сидінням випивали какао-напій із високим вмістом флаванолів. У результаті вчені зафіксували менші зміни артеріального тиску порівняно з тими, хто не вживав напій.

Як зазначають дослідники, подібний ефект можуть мати й інші продукти з високим умістом флаванолів. Серед них — несолодке какао, зелений і чорний чай, зелені листові овочі, ягоди, сливи та горіхи. За словами дієтологині та доцентки Університету Флориди Жанетт Андраде, ці сполуки переважно містяться у фруктах і овочах насиченого кольору, таких як шпинат, капуста кале, темний салат ромен, чорниця, малина й ожина.

У дослідженні використовували какао-напій, який містив близько 695 мг флаванолів — це дещо більше за рекомендовані 400–600 мг на добу з харчових джерел. Для порівняння, в одній чашці чаю міститься приблизно 120–320 мг флаванолів, а в чашці ожини — близько 65 мг. Учасники випивали какао безпосередньо перед сидінням, що, ймовірно, дозволило досягти максимального ефекту.

Старша авторка дослідження, доцентка Бірмінгемського університету Катаріна Рендейро пояснює: флаваноли зазвичай всмоктуються в кров упродовж 30–60 хвилин після вживання, а пік їхньої доступності припадає приблизно на дві години. Саме в цей період і проявляється позитивний вплив на судини. Водночас різні продукти мають різний час дії — наприклад, флаваноли з чорниці досягають піку швидше, а з цитрусових — значно пізніше.

Експерти наголошують: попри користь харчування, головним способом зменшити шкоду від тривалого сидіння залишаються рух і перерви. Стояння або короткі прогулянки ефективніше покращують кровообіг і роботу судин. Продукти, багаті на флаваноли, можуть стати допоміжною стратегією у випадках, коли уникнути тривалого сидіння неможливо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як саме перекуси впливають на апетит і вагу та чому їхня ефективність залежить не від частоти, а від змісту тарілки — і коли варто переглянути свої вечірні харчові звички.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie