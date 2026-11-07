Сидячи чи стоячи: урологи з’ясували, як чоловікам краще ходити до туалету

Поза для сечовипускання у чоловіків залежить від ситуації / © Фото з відкритих джерел

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Чоловіки звикли мочитися по-різному: одні завжди стоять біля унітаза, інші віддають перевагу сидячому положенню. Нове дослідження показало, що для здорових чоловіків ця різниця практично не має значення з погляду роботи сечовидільної системи. Однак за наявності певних проблем зі здоров’ям ситуація може бути іншою.

Про це повідомляє угорське видання EgészségKalauz.

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Чи впливає положення тіла на сечовипускання

Раніше вчені припускали, що чоловікам із збільшеною простатою або іншими порушеннями роботи нижніх сечових шляхів може бути легше спорожнювати сечовий міхур сидячи. Одне з можливих пояснень — у такому положенні м’язи тазового дна можуть краще розслаблятися, що теоретично полегшує відтік сечі.

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Водночас результати попередніх досліджень були неоднозначними. Деякі з них навіть вказували на частіше підтікання сечі після завершення сечовипускання в молодих чоловіків, які мочилися сидячи.

Щоб з’ясувати, чи справді положення тіла має значення, фахівці Колумбійської урологічної дослідницької групи провели рандомізоване перехресне дослідження.

У ньому взяли участь 52 здорові чоловіки віком від 18 до 39 років. Кожен із них мав помочитися і сидячи, і стоячи. При цьому порядок змінювали: частина учасників спочатку сідала, а потім стояла, інша група робила навпаки. Між двома вимірюваннями минало щонайменше 24 години.

Чи однаково добре спорожнюється сечовий міхур

Дослідники вимірювали максимальну швидкість потоку сечі та її загальний об’єм. Результати показали, що жоден із цих показників суттєво не залежав від положення тіла.

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Невелику відмінність помітили лише в часі досягнення максимальної швидкості потоку: стоячи на це потрібно було трохи більше часу. Однак результат частково залежав від одного нетипового показника, тому дослідники не вважають цю різницю клінічно значущою.

Отже, для здорових молодих чоловіків вибір між сидячим і стоячим положенням не має помітного впливу на процес сечовипускання. У такому разі можна орієнтуватися на власні звички та зручність.

Чому в різних країнах чоловіки мочаться по-різному

Положення тіла під час сечовипускання залежить не лише від фізіології, а й від культурних традицій та виховання. Це підтверджує міжнародне опитування 2023 року, у якому взяли участь понад 7000 чоловіків.

Згідно з його результатами, у США лише близько 10% чоловіків зазвичай мочаться сидячи. У Німеччині таку звичку мали приблизно 40% опитаних.

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В одних суспільствах сидяче положення вважають цілком звичайним, в інших воно досі супроводжується стереотипами. Водночас наявні наукові дані не підтверджують, що для здорових чоловіків один із цих способів загалом кращий за інший.

Коли чоловікам краще мочитися сидячи

Інша ситуація може бути в чоловіків, які мають проблеми із сечовипусканням. Зокрема, йдеться про слабкий струмінь сечі, труднощі з початком процесу або необхідність докладати зусиль, щоб спорожнити сечовий міхур.

З віком у багатьох чоловіків збільшується простата. Оскільки цей орган оточує частину сечівника, його розростання може звужувати шлях для відтоку сечі. Через це струмінь стає слабшим, а сечовипускання — складнішим.

У таких випадках сидяче положення може бути зручнішим. Урологиня Рена Малік зазначає, що за збільшеної простати чоловікам іноді складніше мочитися стоячи та контролювати напрямок струменя. Водночас частина пояснень щодо переваг сидячого положення поки що залишається теоретичною.

Метааналіз 11 попередніх досліджень показав, що в чоловіків із симптомами порушень роботи нижніх сечових шляхів сидяче положення може сприяти кращому спорожненню сечового міхура. У здорових чоловіків суттєвої різниці між двома положеннями не виявили.

Чи справді сидячи мочитися гігієнічніше

У сидячого положення є й практична перевага: воно допомагає зменшити розбризкування сечі за межі унітаза. Саме уникнення бризок, поряд із комфортом, було однією з найпоширеніших причин, через які учасники опитувань обирали такий спосіб.

Однак це не означає, що сидяче сечовипускання автоматично корисніше для здоров’я кожного чоловіка. Для тих, хто не має урологічних проблем, переконливих доказів фізіологічної переваги одного положення над іншим немає.

Тож загальна відповідь дослідників проста: здоровим чоловікам можна мочитися так, як їм зручніше. А якщо з’явилися труднощі із сечовипусканням, слабкий струмінь або інші незвичні симптоми, варто звернутися до лікаря, а не покладатися лише на зміну положення тіла.

Чоловіче здоров’я — на які симптоми варто звернути увагу

Зміни у звичках сечовипускання іноді можуть бути першими сигналами проблем із передміхуровою залозою. Зокрема, часті нічні походи до туалету можуть свідчити не лише про вікові зміни, а й про захворювання простати. Саме тривожну звичку Джо Байдена, яка виявилася одним із ранніх симптомів раку, обговорювали після того, як про неї розповіла його дружина.

Водночас регулярні нічні пробудження через потребу помочитися не завжди пов’язані з простатою. Причинами можуть бути цукровий діабет, приймання сечогінних препаратів або обструктивне апное сну.

А от тривале перебування в туалеті може мати зовсім інші наслідки для здоров’я. Лікарі застерігають, що надмірне сидіння на унітазі та напруження здатні сприяти розвитку геморою й інших проблем із тазовим дном. Вони також пояснили, скільки часу безпечно сидіти в туалеті і чому не варто затримуватися там зі смартфоном.

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