Силові тренування як "ліки" для мозку: як 42 хвилини вправ моужть покращити вашу пам’ять

Спортзал / © Getty Images

Вчені знайшли простий і доступний метод зміцнення довготривалої пам’яті у дорослих, який не вимагає спеціальних медикаментів. Це відкриття стосується силових тренувань, але існує певний часовий ліміт, про який варто знати.

Про це пише Daily Mail.

Американські дослідники з Університету Пердью (Індіана) підкреслюють: хоча в їхньому експерименті використовувалися саме обтяження, аналогічний ефект на мозок повинні мати й інші вправи з опором. Це можуть бути прості рухи, як-от присідання чи згинання ніг, виконані з власною вагою або з використанням еспандерів.

За словами науковців, результати їхнього дослідження чітко вказують на те, що тренування з гострим опором позитивно впливає на виконавчі функції мозку. Зокрема, воно не тільки покращує швидкість, з якою обробляється інформація, та підвищує якість робочої пам’яті, але й помітно оптимізує нейроелектричну функцію.

Тренування / © Credits

Під час дослідження науковці спостерігали за 121 дорослим віком від 18 до 50 років і розділили їх на дві групи.

Перед початком основного експерименту вчені детально опитали всіх учасників щодо їхнього способу життя та оцінили стан їхньої серцево-судинної системи. Через два дні після цього початкового етапу добровольці надали зразки крові та пройшли процедуру електроенцефалографії (ЕЕГ), яка дозволила записати електричну активність їхнього мозку.

Дослідження продовжилося розділенням учасників на дві групи. Перша група виконувала комплекс силових вправ із середнім навантаженням, що тривав 42 хвилини. Він розпочався з двохвилинної розминки, після чого йшли два підходи по 10 повторень для шести вправ (жим від грудей, тяга вниз, згинання на біцепс, жим ногами, розгинання на трицепс і розгинання ніг).

На противагу цьому, друга група виступала контрольною і лише спостерігала за відеозаписом, де дорослі виконували подібні вправи з опором. Одразу після завершення цього етапу у всіх добровольців повторно взяли зразки крові та провели ЕЕГ-сканування.

Аналіз даних показав, що учасники, які активно тренувалися, продемонстрували незначне, але помітне прискорення реакції робочої пам’яті порівняно з тими, хто просто дивився відео.

У статті, опублікованій у журналі «Психофізіологія», вчені заявили, що не можуть точно довести, чому силові тренування покращують робочу пам’ять. Але вони висунули гіпотезу, що підвищений рівень лактату в крові — маркера втоми в м’язах — і артеріального тиску після тренування покращують швидкість «виконавчої функції». Своєю чергою, це може покращити когнітивні функції.

Дослідники зауважили, що, оскільки когнітивні тести проводилися одразу після завершення фізичних вправ, залишається нез’ясованим, наскільки довгостроковими є виявлені позитивні ефекти.

Однак, науковці підкреслили, що «з клінічної точки зору, ці результати надають вагоме обґрунтування для інтеграції тренувань з опором у загальні програми для поліпшення виконавчих функцій».

Цей висновок підтверджується також попередніми науковими роботами, які демонструють, що збільшення фізичної активності у середньому віці може бути важливим для збереження когнітивних здібностей та уповільнення розвитку деменції у подальшому житті.

Зокрема, іспанські вчені нещодавно проаналізували дані понад 300 дорослих і встановили, що особи віком від 45 до 65 років, які довели свій щотижневий рівень активності приблизно до двох з половиною годин, мали нижчу схильність до накопичення в мозку токсичного білка амілоїду, який вважається основною причиною симптомів хвороби Альцгеймера.

Також було доведено, що підняття важких предметів лише три рази на тиждень скорочує біологічний вік людини майже на вісім років.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує дорослим щонайменше 150 хвилин на тиждень займатися фізичними вправами помірної інтенсивності або 75 хвилин інтенсивних вправ.

