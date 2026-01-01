Симптоми, про які мало хто знає: як ваш організм сигналізує про дефіцит вітаміну Е

Фото ілюстративне / © pexels.com

Реклама

Для підтримки здоров’я недостатньо лише вітаміну С чи заліза — існує ще один життєво важливий елемент, дефіцит якого має руйнівні наслідки. Експерти розповіли, який вітамін «ховається на задньому плані» та як вчасно розпізнати його небезпечно низький рівень.

Про це пише The Mirror.

Вітамін Е — це важлива поживна речовина, яка підтримує здорову імунну систему, і якщо його надто мало, ваш організм не зможе функціонувати належним чином.

Реклама

Попри те, що більшість людей отримує необхідні елементи для організму, дотримуючись здорового харчування, належний рівень вітаміну Е рідко є в центрі уваги. Однак у людей з певними хворобами, що порушують здатність засвоювати жири, може виникати брак поживних речовин, навіть при правильному харчуванні.

Як зазначають фахівці Клівлендської клініки, вітамін Е є антиоксидантом, який захищає наші клітини від вільних радикалів.

«Вільні радикали — це хімічні реакції, які можуть пошкодити ваші клітини. Вашому організму потрібна велика кількість вітаміну Е для боротьби з цими молекулами. Якщо вам не вистачає цього вітаміну, значить ваша імунна система ризикує мати проблеми із захистом від хвороб та інфекцій», — зазначають фахівці.

Зокрема, спеціалісти наголошують, що вітамін Е важливий для нашого організму, адже він:

Реклама

підтримує здоров’я шкіри;

підтримує здоров’я очей;

запобігає утворенню тромбів;

зменшує запалення.

Симптоми дефіциту вітаміну Е

Фахівці Cleveland Clinic застерігають: дефіцит вітаміну Е впливає на нервову систему та м’язи. Серед основних симптомів — м’язова слабкість, проблеми з орієнтацією у просторі, втома та оніміння.

Дефіцит вітаміну Е впливає на нервову систему та м’язи. / © pexels.com

Найнебезпечнішим наслідком тривалого дефіциту цього вітаміну є ризик розвитку сліпоти. Інші симптоми можуть бути такими як:

захворювання крові, яке називається гемолітичною анемією;

гальмування рефлексів;

проблеми з ходьбою;

ослаблена імунна система.

Причини дефіциту вітаміну Е

«Порушення засвоєння організмом жирів та деякі генетичні розлади зазвичай викликають дефіцит вітаміну Е», — радять у клініці Клівленда. «Рідше цей стан спричиняє низьке споживання вітаміну Е», — пояснюють лікарі.

Якщо у вас є дефіцит вітаміну Е, це часто пов’язано з розладом, який заважає вашому організму засвоювати жир. До цих захворювань належать:

Реклама

захворювання печінки;

панкреатит;

кістозний фіброз;

хвороба Крона;

целіакія.

Хто перебуває у зоні ризику

Найбільш вразливими до дефіциту вітаміну Е є новонароджені (особливо недоношені) діти, оскільки через плаценту передається лише мінімальна його кількість. З віком цей ризик нівелюється завдяки отриманню вітаміну Е з грудного молока або сумішей.

Для дорослих головним фактором ризику є раціон із низьким вмістом жирів: оскільки вітамін Е є жиророзчинним, організм не здатний засвоїти його без достатньої кількості жиру в їжі.

Тому, якщо ви помітили у себе ознаки дефіциту вітаміну Е — вам варто звернутися до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, фахівці розповіли, як можна знизити рівень холестерину у крові за допомогою правильно підібраного раціону.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.