Системна підтримка лікарень: як БаДМ допомагав медичним закладам у 2025 році

Реклама

Фармацевтичний дистриб’ютор БаДМ, один із найбільших постачальників медикаментів в Україні, у 2025 році реалізував масштабну програму системної благодійної допомоги як ЗСУ, так і для лікарень по всій Країні.

З початку повномасштабної війни компанія спрямувала на благодійну допомогу майже 200 млн грн, з яких 81 млн грн — у 2025 році.

Вагому частку допомоги компанії також становить забезпечення медичних закладів препаратами, необхідними для безперервного лікування пацієнтів у складних умовах сьогодення.

Реклама

Системний підхід замість разових рішень

Упродовж 2025 році БаДМ надав майже 12 мільйонів гривень значно підсиливши півсотні медичних установ по всій Країні. Підтримка охопила лікарні різного профілю та стала частиною системної роботи компанії у сфері соціальної відповідальності. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, компанія передала допомоги на суму близько 40 мільйонів гривень понад 140 закладам охорони здоров’я.

Також одним із важливих напрямків діяльності компанії стало залучення виробників фармацевтичних препаратів та представників аптечних мереж в рамках благодійного проєкту «Фармсила», започаткованого в 2023 році. Упродовж трьох років в межах ініціативи було передано 150 тисяч упаковок ліків на суму майже 10 мільйонів гривень. Це найбільш необхідні препарати для фронту: противірусні, жарознижувальні та знеболювальні засоби.

Цей підхід дозволяє компанії не лише задовольняти клінічні потреби пацієнтів, але й забезпечувати комплексну підтримку, враховуючи всі аспекти лікування.

Турбота про психічний стан як частина комплексного відновлення

Одним із прикладів такої взаємодії у 2025 році стала Дніпровська міська клінічна лікарня №4. У листопаді минулого року БаДМ уже надавав допомогу Київському обласному онкодиспансеру та цьому медзакладу препарат для лікування хронічного лімфолейкозу загальною вартістю близько 8 млн. грн. Така підтримка дала змогу хворим продовжити терапію без перерв — відповідно до сучасних клінічних підходів.

Реклама

У 2026 році співпраця з лікарнею №4 була продовжена. Компанія БаДМ у межах чергового етапу допомоги передала антидепресанти і седативні препарати необхідні для пацієнтів із тяжкими захворюваннями та паліативними станами.

Медики зазначають, що ці ліки допомагатимуть стабілізувати психоемоційний стан, зменшити рівень тривожності та навантаження на нервову систему.

«Передані препарати позитивно впливають на перебіг основного лікування під час перебування в стаціонарі. Психологічна стабільність часто є не менш важливою, адже має вплив на загальне самопочуття та процес одужання», — розповідають лікарі закладу.

Таким чином, БаДМ демонструє послідовність і масштабність своєї благодійної діяльності: від надання критично важливих ліків у 2025 році до розширення підтримки у 2026 році, коли допомога охоплює ще ширший спектр потреб пацієнтів, включаючи психоемоційну стабільність.

Реклама

«У компанії добре розуміють, що за кожним препаратом стоїть здоров’я українців. Для нас принципово важливо не просто передати ліки, а забезпечити безперервність терапії та підтримати громадян у доступі до належної медичної допомоги, що безпосередньо впливає на якість життя. Саме тому благодійні ініціативи БаДМ мають системний характер і спрямовані на реальні потреби пацієнтів», — зазначає в.о. генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитро Бабенко.

Довідка: БаДМ — національний фармацевтичний дистриб'ютор, який постачає ліки до понад 18 000 аптек і медзакладів України. Компанія працює на ринку вже понад 30 років і має відкриті вакансії по всій країні.