Татуювання можуть спричинити втрату зору: лікарі попередили про ризик

Чорнила для татуювань можуть не лише прикрашати шкіру, а й іноді спричиняти серйозні проблеми зі здоров’ям. Офтальмологи попереджають про рідкісне, але потенційно небезпечне захворювання очей — увеїт, пов’язаний із татуюванням, яке у важких випадках здатне призвести до часткової або повної втрати зору.

Про це повідомило видання Science Alert.

Татуювання залишаються популярними у багатьох країнах світу. Наприклад, в Австралії, за оцінками, їх мають близько третини дорослого населення. Водночас лікарі наголошують: чорнила для татуювань можуть містити різні хімічні сполуки, зокрема токсичні речовини, які іноді викликають небажані реакції організму.

Фахівці пояснюють, що у більшості людей такі пігменти не спричиняють серйозних наслідків. Проте в окремих випадках імунна система може сприймати частинки чорнила як загрозу. У відповідь організм запускає запальну реакцію, яка спочатку виникає в ділянці татуювання, а згодом може поширюватися й на інші частини тіла.

Саме через таку реакцію може порушуватися так званий гематоокулярний бар’єр — структура, яка захищає внутрішні тканини ока. Коли цей бар’єр послаблюється, запальні клітини можуть проникати до різних структур ока, зокрема до увеї — середнього шару, що допомагає фокусувати зір, атакож містить кольорову частину ока —райдужку.

Запалення цієї частини ока називають увеїтом. Коли воно виникає у зв’язку з татуюванням, медики говорять про специфічний стан — увеїт, пов’язаний із татуюванням. Його симптоми можуть включати раптовий біль в очах, почервоніння, підвищену чутливість до світла та інші порушення.

У важчих випадках запалення здатне спричинити серйозні ускладнення. Серед них — глаукома, яка виникає через пошкодження зорового нерва або рубцювання тканин ока. Якщо такі стани не лікувати або лікування розпочати запізно, вони можуть призвести до незворотної втрати зору.

У дослідженні, оприлюдненому 2025 року, австралійські фахівці проаналізували 40 зафіксованих випадків увеїту, пов’язаного з татуюванням, зареєстрованих у світі між 2023 і 2025 роками. З урахуванням цих даних загальна кількість відомих випадків цього захворювання фактично подвоїлася порівняно з показниками 2010 року.

Хоча стан залишається рідкісним, дослідники припускають, що він може траплятися частіше, ніж вважалося раніше. Деякі науковці навіть розглядають його як потенційну проблему громадського здоров’я, оскільки популярність татуювань у світі продовжує зростати.

«Вчені виявили, що тату-асоційований увеїт незмінно спричиняв запалення в місці нанесення татуювання. У пацієнтів запалення виникало в період від трьох місяців до десяти років після нанесення татуювання», — йдеться в статті.

Додаткові огляди досліджень, оприлюднені 2026 року, свідчать, що ризик розвитку такого увеїту може бути вищим у людей із великими татуюваннями, особливо виконаними чорним чорнилом. При цьому наявні дані показують, що захворювання однаково часто трапляється як у чоловіків, так і у жінок.

Певну роль може відігравати і стан імунної системи. Люди з гіперактивною імунною відповіддю або хронічними запальними хворобами можуть бути більш схильними до розвитку такого ускладнення. Серед можливих факторів ризику називають, зокрема, розсіяний склероз, деякі форми артриту, запальні захворювання кишечника, а також саркоїдоз — хворобу, що переважно викликає запалення в легенях.

Лікування увеїту, пов’язаного з татуюванням, можливе, однак воно не завжди дає повний ефект. У легших випадках лікарі призначають стероїдні очні краплі, які пригнічують запалення та допомагають стабілізувати захисні бар’єри ока.

Якщо запалення виражене сильніше, офтальмологи можуть вводити стероїдні препарати безпосередньо в очне яблуко, щоб ліки швидше подіяли на уражені тканини. Деяким пацієнтам також призначають імуносупресивні препарати, які пригнічують надмірну активність імунної системи. Таке лікування може тривати місяцями або навіть роками.

Попри терапію, наслідки іноді залишаються серйозними. За наявними даними, приблизно 75% пацієнтів із таким діагнозом переживають тимчасове погіршення зору, а близько 17% — стикаються з його постійною втратою. У багатьох також згодом розвиваються катаракта або глаукома, які можуть ще більше погіршувати зорову функцію.

Лікарі радять уважно стежити за станом здоров’я після нанесення татуювання. Якщо на місці татуювання з’являється тривалий набряк або запалення, а також виникають будь-які проблеми із зором — біль, почервоніння чи світлобоязнь — необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Фахівці наголошують, що механізми розвитку увеїту, пов’язаного з татуюванням, досі вивчені не повністю. Водночас поширення татуювань означає, що кількість подібних випадків у майбутньому може збільшуватися.

