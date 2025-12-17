ТСН у соціальних мережах

Таємниця людей, які сплять по 4 години і не втомлюються: біологи розкрили правду, яка шокує

Вчені розкрили генетичну основу феноменально короткого сну, який не шкодить організму. Більшість людей потребує близько восьми годин сну, щоб почуватися бадьоро, але є невелика група, для якої норма — всього 4–6 годин на добу.

Як спати 4 години і не втомлюватись

Як спати 4 години і не втомлюватись / © pexels.com

Як повідомляє Forbes, таких людей називають природними короткосплячими (Familial Natural Short Sleepers, FNSS). Дослідження останніх двох десятиліть довели: їхня здатність обходитися без сну пов’язана з роботою певних генів.

2009 року Science опублікував перше дослідження, що підтвердило: рідкісна мутація гена DEC2 зменшує потребу у сні. Жінка та її донька, що мали цю мутацію, стабільно спали менше за норму. Ту ж зміну повторили на мишах і мухах — тварини теж спали менше та краще переносили недосип.

Згодом виявили ще кілька унікальних генетичних варіантів:

  • ADRB1 (2019, Neuron) — мутація у трьох поколіннях однієї родини, пов’язана з активнішим неспанням.

  • NPSR1 (2020, Science Translational Medicine) — зміна рецептора нейропептиду S, що підтримує бадьорість.

Кожна мутація працює по-своєму, але результат один — людина природно потребує менше сну. Біологи виділяють кілька механізмів FNSS:

  • ослаблення сигналу «час спати» (DEC2),

  • посилення сигналу «залишайся бадьорим» (NPSR1),

  • зміна активації неспання (ADRB1).

Процес спрощено: мозок отримує слабший «гальмівний» сигнал і сильніший «стимулювальний», тому короткий сон не шкодить.

Дослідження показали, що носії таких мутацій не страждають від хронічного недосипу — їхні когнітивні та метаболічні показники залишаються нормальними, а у тварин короткий сон навіть сповільнював нейродегенерацію. Але вчені застерігають: ці мутації дуже рідкісні.

Більшість людей, які сплять мало, не є природними короткосплячими. Їхній недосип зазвичай викликаний стресом, роботою або нездоровим режимом і може спричиняти серйозні проблеми зі здоров’ям.

