Температура тіла людини вже не така, як раніше: вчені виявили несподівану зміну

Яка температура тіла нормальна — вчені переглядають показники / © pixabay.com

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Середня температура тіла людини за останні 150 років помітно знизилася. Дослідники з’ясували, що сьогодні вона може бути нижчою за звичні 37 °C, однак причини таких змін досі викликають дискусії.

Про це повідомляє BBC.

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Ще у XIX столітті німецький лікар Карл Вундерліх визначив, що середня температура тіла здорової дорослої людини становить 37 °C. Протягом 15 років він зібрав понад мільйон вимірювань у 25 тисяч пацієнтів. Саме його висновки стали основою загальноприйнятих медичних норм.

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Проте сучасні дослідження свідчать, що за цей час показники змінилися. Науковці Стенфордського університету проаналізували дані майже 190 тисяч американців, зібрані від 1862-го до 2017 року. Виявилося, що середня температура тіла поступово знижувалася, а в чоловіків вона стала приблизно на 0,59 °C нижчою, ніж у XIX столітті.

За словами дослідниці Джулі Парсоннет, нині середня температура тіла дорослої людини може бути ближчою до 36,39 °C.

Чому температура тіла людини знижується

Однією з можливих причин науковці називають покращення здоров’я населення. У минулому люди значно частіше страждали від хронічних інфекцій, зокрема туберкульозу та дизентерії. Через постійну боротьбу організму з захворюваннями імунна система витрачала більше енергії, що могло підвищувати температуру тіла.

Свою роль могли відіграти розвиток медицини, вакцинація і покращення санітарних умов.

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Іншим чинником дослідники вважають поширення опалення і кондиціонерів. Завдяки комфортній температурі в приміщеннях організму більше не потрібно витрачати стільки енергії на підтримання тепла.

Подібну тенденцію виявили навіть серед корінного населення Амазонії. Зокрема, середня температура тіла представників народу цимане за два десятиліття знизилася приблизно від 37 °C до 36,5 °C.

Водночас не всі дослідники погоджуються, що людський організм справді став холоднішим. Історик медицини Філіп Макков’як припускає, що частково різницю можна пояснити неточністю старих термометрів. Один із приладів Вундерліха, який він досліджував, показував приблизно на 2 °C більше, ніж сучасні.

Однак команда Парсоннет виявила аналогічне зниження температури і в новіших даних, що свідчить: лише похибками вимірювань пояснити тенденцію складно.

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Яка температура тіла вважається нормальною

Науковці наголошують, що температура тіла не має єдиного показника для всіх людей. Вона залежить від віку, статі, часу доби та особливостей організму.

Зокрема, у літніх людей температура зазвичай нижча, ніж у молодших, а в жінок — дещо вища, ніж у чоловіків. Крім того, найнижчі показники часто фіксують рано-вранці, водночас найвищі — ближче до вечора.

Деякі сучасні медичні довідники вже враховують нові дослідження та переглядають традиційне уявлення про нормальну температуру.

Водночас фахівці радять не орієнтуватися винятково на цифру 37 °C. Значно важливіше знати звичайну температуру власного тіла та звертати увагу на її незвичні зміни.

Особливу небезпеку може становити зниження температури нижче 35 °C або підвищення понад 40 °C, оскільки такі показники можуть свідчити про серйозні порушення в роботі організму.

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