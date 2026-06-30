Тепловий удар, виснаження та шок: як не переплутати небезпечні симптоми

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У літню спеку погіршення самопочуття через перегрівання може проявлятися по-різному. Хоча терміни «теплове виснаження», «тепловий удар» і «тепловий шок» нерідко вживають як взаємозамінні, вони означають різні стани.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Що таке теплове виснаження

Теплове виснаження виникає тоді, коли організм втрачає багато рідини та мінералів через інтенсивне потовиділення. Попри це він ще здатний підтримувати нормальну температуру тіла, тому ситуація не є критичною, якщо вчасно вжити заходів.

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Про цей стан можуть свідчити рясне потовиділення, сильна спрага, занепад сил, запаморочення, головний біль, нудота, м’язові спазми, а також холодна, волога та бліда шкіра.

Насамперед потрібно припинити фізичну активність, перейти у прохолодне місце, відновити водний баланс і відпочити. Якщо симптоми не минають або посилюються, необхідно звернутися по медичну допомогу.

Чим небезпечний тепловий удар

Тепловий удар розвивається тоді, коли система терморегуляції перестає справлятися з перегріванням. Через це температура тіла різко підвищується, зазвичай перевищуючи 40 °C.

Без своєчасної допомоги такий стан може призвести до ураження головного мозку, серцево-судинної системи, нирок та інших органів.

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Серед характерних симптомів — висока температура тіла, порушення свідомості, невиразна мова, сонливість, прискорене серцебиття, гаряча шкіра, непритомність і судоми. При цьому після інтенсивних фізичних навантажень людина може залишатися спітнілою, хоча зазвичай тепловий удар асоціюється із сухою шкірою.

У такій ситуації потрібно негайно викликати швидку допомогу, перемістити постраждалого у прохолодне місце та почати поступово охолоджувати його до приїзду медиків.

Що таке тепловий шок

Вислів «тепловий шок» широко використовується у повсякденному житті, однак у медичній класифікації такого діагнозу немає.

Зазвичай цим словосполученням описують будь-яке нездужання, викликане перегріванням. Насправді ж ідеться або про теплове виснаження, або про тепловий удар, тому для точного опису стану варто використовувати саме ці терміни.

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Коли теплове виснаження переходить у тепловий удар

Якщо після появи перших симптомів людина не охолоджується, не п’є достатньо води й продовжує перебувати на спеці або виконувати важку фізичну роботу, організм поступово втрачає здатність регулювати власну температуру.

Саме в цей момент теплове виснаження може перейти у тепловий удар — значно небезпечніший стан, який потребує невідкладної допомоги.

Хто в зоні ризику

Найбільш вразливими до перегрівання є люди похилого віку, маленькі діти, вагітні жінки, а також люди із захворюваннями серця чи легень.

Крім того, ризик підвищується під час тривалого перебування на сонці, важкої фізичної роботи, спортивних тренувань у спеку та приймання деяких лікарських засобів.

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Як знизити ризик перегрівання

Щоб уникнути небезпечних наслідків спеки, варто регулярно пити воду, не чекаючи появи спраги, обмежувати перебування під відкритим сонцем у найгарячіші години дня, носити легкий одяг із натуральних тканин і, за можливості, залишатися у прохолодних приміщеннях або тіні.

За появи слабкості, запаморочення, головного болю чи інших ознак перегрівання не варто ігнорувати ці симптоми. Своєчасний відпочинок, охолодження та відновлення втраченої рідини допомагають не допустити розвитку теплового удару.

Нагадаємо, аномальна спека, що накрила Європу та Україну, впливає не лише на тіло, а й на психіку. Люди частіше скаржаться на тривогу, панічні стани та емоційне виснаження.

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