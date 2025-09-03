Тест на чутливість стоп за 2 хвилини: як в домашніх умовах визначити ризик виразки

Ноги / © Pixabay

Цей простий тест, що займає всього кілька хвилин, дозволяє перевірити чутливість нервових закінчень на стопах. Для його проведення вам знадобиться помічник.

Про це пише Diabetes-site.

Як провести тест

Зніміть шкарпетки та взуття, зручно ляжте на ліжку чи дивані. Ваш помічник повинен легко торкнутися по черзі правої та лівої ноги, щоб ви могли їх розрізняти. Закрийте очі і не відкривайте їх до кінця тесту. Помічник має легенько торкнутися шести пальців на ваших ногах — по три на кожній. Дотик має бути дуже легким і тривати не більше секунди. Щоразу, коли ви відчуваєте дотик, скажіть «праворуч» або «ліворуч», залежно від того, на якій нозі ви його відчули. Якщо ви нічого не відчули, просто мовчіть. Помічник записує результати.

Тест на чутливість стоп. / © Центр громадського здоров'я МОЗ України

Результати тесту

Чутливість в нормі: Якщо ви відчули дотик до п’яти або шести пальців, ваші відчуття в нормі. Однак, варто щороку проходити обстеження у лікаря, оскільки чутливість може зникнути непомітно.

Знижена чутливість: Якщо ви не відчули дотику до двох або більше пальців, у вас може бути знижена чутливість та більший ризик розвитку виразки стопи.

Важливо: Цей тест, відомий як Ipswich Touch Test, є лише орієнтиром. Він не є медичним діагнозом. Якщо ви отримали тривожні результати, обов’язково зверніться до лікаря для консультації.

