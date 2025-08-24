Тест на діабет вдома: вчені розповіли, як виміряти цукор у смартфоні

У Британії почали тестувати додаток для діагностики діабету / © pixabay.com

Реклама

У Великій Британії представили перший у світі застосунок, що дозволяє діагностувати цукровий діабет 2 типу за менш ніж 10 хвилин. Розробники стверджують, що це дозволить скоротити час очікування результатів з тижнів або місяців до лічених хвилин.

Про це йдеться на The Independent.

«Застосунок під назвою Diabetes Health Check вже тестується в деяких лікарнях Англії, а до кінця року планується його впровадження по всій країні. Автори розробки зазначають, що такий інструмент може заощадити Національній службі охорони здоров’я (NHS) мільярди фунтів стерлінгів», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Як працює тест на діабет

Тест на діабет поєднує стандартний аналіз крові з пальця з можливостями смартфона. Користувач наносить краплю крові на спеціальний тестер, а потім сканує його за допомогою застосунку. Результат, заснований на показнику HbA1c (середній рівень глюкози в крові за останні 2-3 місяці), стає відомим майже миттєво.

За словами Стіва Роста, гендиректора однієї з компаній-виробника медичного обладнання, такий підхід «вперше в історії» дозволяє проводити скринінг на діабет за допомогою смартфона. Це не лише робить діагностику доступнішою, а й знижує навантаження на медичні установи.

Професорка Джулія Ньютон з британського дослідницького інституту Health Innovation North East and North Cumbria додала, що появі цукрового діабету можна запобігти або навіть подолати його, якщо виявити його на ранній стадії. Вона підкреслила, що цифрові інструменти, як-от цей застосунок, мають потенціал «врятувати тисячі життів».

Увага, інформація у цьому матеріалі носить загальний характер і не замінює професійну медичну консультацію, діагностику чи лікування. Завжди звертайтеся до кваліфікованого лікаря з будь-яких питань, що стосуються вашого здоров'я" або "Ці поради є лише особистими думками, а не професійними медичними рекомендаціями. Не займайтеся самолікуванням і проконсультуйтесь з лікарем перед прийняттям рішень щодо свого здоров'я.

Реклама

Нагадаємо, лише одна звичка допоможе знизити ризик серцево-судинних захворювань на 33%.

Нове дослідження показало, що навіть заняття спортом лише на вихідних можуть зменшити ризик передчасної смерті у людей з діабетом.

А ще було названо 14 суперфудів, які допомагають зменшити ризик серцево-судинних хвороб.