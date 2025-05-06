Тест на довголіття: як дізнатись, чи є шанс дожити до 100 років

Сила хвату є маркером загального здоров’я та довголіття / Фото: ШІ Aria

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Одним з найкращих тестів на загальне здоров’я та життєву силу виявилося просте випробування на силу рукостискання. Попри наявність високотехнологічних методів медичного діагностування, оцінка сили хвату свідчить не лише про наявне здоров’я чи, навпаки, проблеми, а й про перспективи людини дожити до 100 років.

Про це пише BBC.

Дослідник у галузі силової підготовки з університету Дербі Джошуа Девідсон уже давно вивчає силу хвату у людини. За його словами, дедалі більше вчених визнають здатність людини міцно утримувати предмети в руці одним з найнадійніших маркерів здоров’я. Водночас слабкий хват може свідчити про цілу низку проблем зі здоров’ям — наявних чи таких, до яких є схильність. Зокрема, йдеться про діабет 2 типу, когнітивні розлади та депресію.

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Виміряти силу хвату, щоб оцінити свої шанси на довголіття, можна за допомогою спеціального пристрою — динамометра. Але якщо під рукою його немає, то підійде будь-який невеликий предмет, який можна зручно утримувати в руці та стискати без болю. Це може бути, наприклад, тенісний або антистресовий м’яч.

«Просто стискайте його якомога довше, поки долоня не втомиться. Якщо ви можете утримувати максимальне стискання протягом 15–30 секунд — це гарний орієнтир», — зазначив Девідсон.

Сила хвату, як виявилося, вказує на загальний стан усіх м’язів тіла, а також на активний чи малорухливий спосіб життя. Якщо хват надто слабкий, людина перебуває в зоні ризику виникнення так званого «синдрому немічності», коли організм швидко втрачає свої фізіологічні резерви.

Одне з більш ранніх досліджень, яке досліджувало життя майже 140 тисяч людей з різних країн, виявило, що за силою хвату можна точніше оцінити ризик передчасної смерті, ніж за артеріальним тиском. Інше дослідження встановило, що люди з сильним хватом у 2,5 раза частіше стають довгожителями та мають високі шанси дожити до 100-річного ювілею.

Ще одне дослідження з використанням динамометра встановило зв’язок між силою хвату та ризиком значного зниження рухливості та втрати м’язової сили в похилому віці. Вчені стверджують, якщо сила хвату у чоловіків менша за 25,5 кг, а у жінок менша за 18 кг, ці люди перебувають у зоні ризику.

Однак сила хвату свідчить не лише про фізичні можливості, а й про метаболізм. Дослідження встановили, наприклад, що добре розвинені м’язи допомагають організму підтримувати нормальний рівень глюкози у крові. Тому слабкий хват сигналізує, що людина може бути схильна до порушень обміну речовин, як то діабет 2 типу, крихкість кісток тощо.

У 2022 році Марк Пітерсон, професор фізичної медицини та реабілітації з університету Мічигану, очолив дослідження, у якому взяли участь 1275 людей. Вчені порівняли силу їхнього хвату та ДНК. Виявилось, що в ДНК учасників зі слабким хватом присутні ознаки прискореного старіння.

Водночас люди зі слабким хватом мають менше сил боротися з хронічними хворобами, а отже мають гірші прогнози щодо одужання чи виживання. Це стосується таких важких захворювань, як рак чи пневмонія.

Джошуа Девідсон стверджує, що силу хвату можна покращити, а отже збільшити свої шанси на довголіття. Для цього потрібно поступово розвивати м’язи рук, наприклад за допомогою регулярного стискання тенісного м’яча. Водночас потрібно приділяти увагу і всім іншим м’язам та взагалі збільшувати фізичну активність.

«З віком усім нам необхідна регулярна фізична активність. Ви можете займатись вдома на тренажерах або просто з тим, що є під рукою», — зауважує він.

Нагадаємо, еволюція як природний експеримент розкрила секрети довголіття. Нове дослідження виявило унікальні білкові механізми.