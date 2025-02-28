"Тиха хвороба", яка вражає кожну третю жінку: про що йдеться

Остеопороз – це захворювання, що поступово послаблює кістки, роблячи їх ламкими та вразливими до переломів. З віком ризик його розвитку зростає, особливо серед жінок. Проте здоровий спосіб життя та усвідомлення небезпеки можуть суттєво вплинути на профілактику та лікування цієї хвороби.

Чому остеопороз називають "тихою хворобою". Перші симптоми

За словами фізіотерапевта Сема Бхіде, остеопороз часто не дає про себе знати, поки не відбудеться перелом. "Його називають 'тихою хворобою', оскільки вона розвивається безсимптомно. Саме переломи стають першими серйозними ознаками", – пояснює він. Експертка Кірсті Карн додає: "Остеопороз сам по собі не викликає болю, дискомфорту чи інших відчутних симптомів. Це кісткові переломи є причиною страждань. Зокрема, переломи хребців можуть призвести до зменшення росту та викривлення хребта".

Чому жінки більш вразливі до остеопорозу

Жінки частіше за чоловіків стикаються з цією проблемою. Сем Бхіде пояснює — кістки у жінок зазвичай тонші та менш міцні. Крім того, гормон естроген, який відіграє ключову роль у підтримці щільності кісток, починає знижуватися після менопаузи, що прискорює втрату кісткової маси. "Естроген, який захищає щільність кісткової тканини, поступово знижується після менопаузи, прискорюючи втрату кісткової маси, що робить жінок схильними до проблем з щільністю кісткової тканини. Вагітність і годування груддю також можуть тимчасово знизити рівень кальцію".

Наскільки серйозні наслідки остеопорозу

За словами Карн, остеопороз суттєво підвищує ризик переломів. "Кістки стають настільки крихкими, що можуть ламатися навіть від незначних травм – наприклад, від падіння з невеликої висоти або навіть під час виконання буденних завдань, таких як підняття вазона чи нахиляння, щоб дістати щось з духовки".

Переломи, спричинені остеопорозом, найчастіше трапляються у хребті, стегнах і зап’ястях. Ці травми не лише болючі, але й можуть суттєво вплинути на рухливість людини та якість її життя.

Причини розвитку остеопорозу

Окрім вікових змін та гормонального дисбалансу, є низка факторів, що підвищують ризик цього захворювання:

Факторів ризику багато, серед яких вік і генетика на першому місці. «З віком щільність кісткової тканини природним чином зменшується, і певну роль відіграє генетична схильність», — зазначає Бхіде.

Погане харчування, як наслідок, нестача кальцію та вітаміну D. Без достатньої кількості цих елементів кістки поступово слабшають.

Шкідливі звички. «Куріння та надмірне споживання алкоголю також є факторами ризику, які знижують щільність кісток».

Сидячий спосіб життя. Фізична активність сприяє зміцненню кісток, тому малорухливий спосіб життя підвищує ризик остеопорозу.

Чому важливо виявляти остеопороз на ранній стадії

Неможливо переоцінити важливість раннього виявлення захворювання. «Рання діагностика запобігає переломам і супутнім ускладненням, а також дозволяє вчасно втручатися, щоб уповільнити втрату кісткової маси», — радить Бхіде. "Чим раніше виявлено проблему, тим ефективніше можна її контролювати"

Остеопороз зазвичай діагностують за допомогою спеціального сканування щільності кісткової тканини (DXA-сканування). "Цей метод дозволяє оцінити ризик переломів і визначити, чи варто розпочати медикаментозне лікування", – пояснює Карн. У деяких випадках, особливо якщо у пацієнта вже були переломи стегна або кілька інших переломів, лікар може ухвалити рішення про початок лікування без додаткових обстежень.

Як знизити ризик остеопорозу

Карн наголошує, що здоровий спосіб життя відіграє ключову роль у підтримці міцності кісток. "Збалансоване харчування та регулярна фізична активність допомагають мінімізувати ризики", – каже вона.

Основні рекомендації включають:

Щоденне споживання не менше 700 мг кальцію. Якщо з їжею отримати таку кількість важко, слід розглянути можливість приймання добавок.

Достатній рівень вітаміну D. У зимовий період рекомендується додаткове приймання вітаміну D (близько 400 МО на добу).

Відмова від куріння та зменшення споживання алкоголю. Це допомагає підтримувати кістки міцними та зменшує ризик розвитку остеопорозу.

Карн наголошує на важливості фізичних вправ. "Кістки стають сильнішими, якщо ми їх використовуємо. Різноманітні фізичні навантаження змушують наші кістки адаптуватися та ставати міцнішими". "Регулярні силові та вагові навантаження, виконувані 3-5 разів на тиждень, допомагають зміцнити кістки та покращити загальний стан організму".

Для зміцнення кісток, на думку Карн, потрібно поєднувати різні види фізичної активності. Вона рекомендує приділяти 150 хвилин на тиждень вправам з обтяженнями, таким як біг або стрибки, а також силовим тренуванням з гантелями або еластичними стрічками.

Чи лікується остеопороз

На жаль, остеопороз не можна повністю вилікувати. Проте існують препарати, які допомагають зміцнити кістки та знизити ризик переломів. Лікування остеопорозу зазвичай включає тривалі курси медикаментів. Пацієнти можуть приймати ліки протягом кількох років, потім робити перерву, а потім знову повертатися до лікування, якщо стан кісток погіршується.

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