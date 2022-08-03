Тікали від війни, коли наздогнала хвороба сина: через пухлину у хлопчика раптово відмовили ноги

У 11-річного Льови Сєверодонецька одного ранку просто відмовили ноги. Як виявилося, причиною стала пухлина.

Про це розповіли лікарі Першого медичного об'єднання Львова.

За їхніми словами, під час евакуації родина з Сєверодонецька потрапила під обстріл "Граду".

Один зі снарядів поцілив у школу, в укритті якої перебувала мама Тетяна з сином Льовою та рідними. Вони вибиралися буквально з палаючої будівлі. Того ж дня згоріла і їхня квартира.

"Та, навіть, на Хмельниччині, куди перебралася родина, їхні випробування не завершилися. Якось зранку Льова не зміг підвестися з ліжка. Ноги не слухалися дитину. Коли хлопчика привезли швидкою у нашу Лікарню Св. Миколая, оперувати потрібно було максимально швидко. Навіть кілька зайвих годин могли завдати ще більших наслідків для здоров’я", - розповіли фахівці.

Команда нейрохірургів на чолі із завідувачем відділення дитячої нейрохірургії Михайлом Ловгою виконали одне із найскладніших втручань - обережно видалили пухлину, яка проростала у спинний мозок та на той момент уже практично повністю знерухомила хлопчика.

Операція тривала 9 годин. Використовувались усі необхідні сучасні технології для безпечного проведення такої операції, у тому числі мікроскоп та інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг. Пухлину грудного відділу спинного мозку повністю ліквідували, не зачепивши важливих структур спинного мозку.

Нині, за два місяці після операції, за словами медиків, стан хлопчика значно покращився. Попри те, що Льова потрапив до нас із цілком знерухомленими ногами, він уже може згинати та розгинати нижні кінцівки.

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