Тільки не лягайте: 5 речей, які не можна робити після прийому їжі

Щоб ваш організм отримував лише користь від їжі, не варто робити цих речей.

Так хочеться після смачного обіду влаштувати собі сієсту. Чи після вечері відразу лягти на зручний диван, адже був такий насичений день. Але пасивного відпочинку відразу після прийому їжі слід уникати, щоб допомогти своєму організмові правильно перетравити їжу. Це знизить ризик травного дискомфорту, зокрема, важкості у шлунку, що забезпечить гарне самопочуття. Чого не слід робити у жодному випадку після того, як ви поїли, - читайте далі.

Лежати

Упродовж години взагалі не варто лягати на диван чи в ліжко, оскільки це може призвести до печії, важкості у шлунку та проблем із травленням. Можливий навіть ризик розвитку хвороби шлунку – гастрит. Якщо вам хочеться відпочити, слід трохи піднятися на дивані, щоб сила тяжіння допомогла у перетравленні їжі.

Займатися спортом

Після прийому їжі, особливо жирної і з великим вмістом калорій, організму потрібен час на її перетравлення. Якщо ви після обіду, наприклад, перейдете до активних фізичних вправ, для вашого організму це буде подвійним навантаженням. Уповільниться процес обміну речовин, і ви замість того, щоб схуднути, отримаєте зайві кілограми. До тренування слід приступати через годину після прийому їжі, тоді не виникне проблем із засвоєнням поживних речовин та різних розладів шлунку.

Палити цигарки

Слід наголосити, що вживання тютюну шкодить здоров’ю людини у будь-якому випадку. А після вживання їжі цього взагалі не можна робити, якщо ви маєте таку звичку. Різні хімічні сполуки та нікотин у цигарках можуть призвести до порушення процесів травлення. Через що виникнуть проблеми із кишківником.

Багато пити

Воду під час прийому їжі варто пити помірним дозами. Оскільки під час перетравлення їжі у шлунку виділяється сік та ферменти, які допомагають процесам переробки харчів. Якщо ви питимете багато рідини, то вона розбавить цей сік, і продукти харчування будуть засвоюватися дуже погано. Це може викликати важкість у шлунку, розлади кишківника та запори.

Чистити зуби

Напевно, це мало кому відомий факт. Якщо відразу після їжі почистити зуби, це може викликати ризик пошкодження зубної емалі. Особливо, коли ви їли кислі продукти. Варто почекати хвилин сорок, щоб слина нейтралізувала кислоти, що містилися у спожитих харчах. Ви можете просто прополоскати рот, аби прибрати часточки їжі, яка залишилася після обіду чи вечері.

Що потрібно зробити після їжі, щоб допомогти травленню?

Прогулятися. Неспішна прогулянка парком стане тим, що потрібно для ефективного перетравлення їжі та засвоєння всіх корисних мікроелементів. Також повільна ходьба допомагає відрегулювати рівень цукру в крові. Дієтологи говорять, що неспішна прогулянка прискорить процеси травлення на 14%, тому не виникатиме жодних проблем із обміном речовин.

Неспішна прогулянка парком стане тим, що потрібно для ефективного перетравлення їжі та засвоєння всіх корисних мікроелементів. Також повільна ходьба допомагає відрегулювати рівень цукру в крові. Дієтологи говорять, що неспішна прогулянка прискорить процеси травлення на 14%, тому не виникатиме жодних проблем із обміном речовин. Випити склянку води. Якщо під час прийому їжі ви з’їли багато продуктів з високим вмістом клітковини, то вам обов’язково потрібно випити склянку води. Вона допоможе підтримати рух їжі по шлунково-кишковому тракту. Дієтологи рекомендують пити невелику кількість води упродовж усього прийому їжі.

Читайте також:

Це руйнує ваше тіло: 10 ознак того, що ви п’єте мало води

Як правильно вмиватися у спеку, щоб не старіла шкіра

Змініть це негайно: 6 звичок, що руйнують наше здоров’я та забирають життєві сили