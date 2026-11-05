Тісна білизна може погіршувати якість сперми: несподівані результати дослідження

Вчені виявили зв’язок між типом чоловічої білизни та фертильністю / © Фото з відкритих джерел

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Тип чоловічої білизни може бути пов’язаний з репродуктивним здоров’ям. У новому дослідженні чоловіки, які віддавали перевагу обтислим трусам, частіше мали нижчі показники якості сперми, а також еректильну дисфункцію та передчасну еякуляцію.

Про це пише Daily Mail із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Asian Journal of Andrology.

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Як тип білизни пов’язали з якістю сперми

Дослідники з Китаю проаналізували дані 26 836 чоловіків, які зверталися по обстеження репродуктивного здоров’я. Учасників розподілили на дві групи залежно від того, яку білизну вони зазвичай носили: 21 221 чоловік віддавав перевагу вільним боксерам, а 5 615 — тісним моделям, зокрема класичним плавкам, стрінгам та обтислим боксерам.

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Учасники експерименту надали зразки сперми для лабораторного аналізу. Науковці оцінювали її об’єм, рухливість і форму сперматозоїдів, їхню загальну кількість та рівень пошкодження ДНК. Також чоловіки заповнили опитувальники для оцінювання еректильної функції та передчасної еякуляції.

Після врахування інших чинників в учасників із групи тісної білизни виявили вищі шанси мати знижений об’єм сперми — на 18%, гіршу прогресивну рухливість сперматозоїдів — на 16%, а також нижчу частку клітин нормальної форми — на 48%. Шанси мати підвищений індекс фрагментації ДНК сперматозоїдів у цій групі були більш ніж удвічі вищими.

Додатковий аналіз показав, що еректильну дисфункцію зафіксували у 62,7% чоловіків, які носили тісну білизну, проти 57,8% серед прихильників вільних боксерів. Передчасна еякуляція траплялася відповідно у 30,8% і 23,2% учасників.

Вплив білизни на чоловічу фертильність / © ТСН

Чому тісні труси можуть впливати на чоловіче здоров’я

Одне з можливих пояснень — підвищення температури в ділянці мошонки. За припущенням дослідників, тісна білизна гірше забезпечує циркуляцію повітря та утримує тепло. Це може впливати на дозрівання і зберігання сперматозоїдів, адже для нормального сперматогенезу важливо, щоб температура яєчок була нижчою за температуру тіла.

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Автори дослідження також припускають, що тривале теплове навантаження може позначатися на виробленні тестостерону та сексуальній функції. Водночас у межах цього експерименту безпосередній вплив білизни на температуру мошонки не вимірювали — це одне з можливих пояснень виявлених зв’язків.

Чи доводить дослідження, що тісна білизна спричиняє безпліддя

Ні. Дослідження було перехресним: науковці проаналізували дані учасників за певний період, але не спостерігали за ними протягом тривалого часу та не перевіряли, як зміна типу білизни впливає на репродуктивні показники.

Крім того, всі учасники зверталися по обстеження фертильності, тому результати не можна автоматично переносити на інших представників статі. Чоловіки з групи тісної білизни також частіше курили, вживали алкоголь, мали варикоцеле та простатит. Хоча дослідники врахували частину цих відмінностей під час статистичного аналізу, вони не можуть повністю виключити вплив інших чинників.

Автори роботи вважають, що вибір вільнішої білизни може бути одним із простих способів подбати про репродуктивне здоров’я. Однак сам собою перехід на боксери не гарантує покращення якості сперми та не замінює медичного обстеження за наявності проблем із фертильністю.

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Чоловіча фертильність — інші фактори, які впливають на репродуктивне здоров’я

На репродуктивну функцію чоловіків можуть впливати не лише звички в одязі, а й гормональний фон. Зокрема, дослідники зафіксували значне зниження рівня тестостерону за останні десятиліття, а фахівці застерігають від самолікування гормональними препаратами, адже штучний тестостерон може пригнічувати вироблення сперми.

Водночас надмірна вага також може позначатися на чоловічій фертильності. Дослідження препаратів для схуднення показало, що зменшення маси тіла у чоловіків з ожирінням може супроводжуватися підвищенням тестостерону та покращенням окремих показників сперми.

Ще одна поширена проблема — варикоцеле, тобто розширення вен сім’яного канатика. Через нього може підвищуватися температура в мошонці, що створює несприятливі умови для дозрівання сперматозоїдів. Медики пояснюють, чому це захворювання може загрожувати чоловічій фертильності.

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