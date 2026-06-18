Точно не вівсянка з кавою: чим потрібно снідати, щоб мати енергію на весь день

Що потрібно їсти на сніданок / © Unsplash

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Популярні уявлення про ідеальний ранок із кавою, вівсяною кашею або протеїновим коктейлем замість повноцінної страви можуть зашкодити здоров’ю. А що тоді можна їсти на сніданок, аби не погіршити самопочуття?

Більше про це розповіла гастропсихологиня, професорка Олена Губська для «Ранок вдома».

Що корисно їсти на сніданок

Фахівчиня детально розібрала поширені стереотипи та пояснила, як правильний перший прийом їжі впливає на організм. За словами професорки, ранковий прийом їжі є критично важливим для відновлення енергетичного балансу після ночі.

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«Після якісного першого прийому їжі людина менше схильна до переїдання протягом дня», — пояснює Олена Губська.

Традиційну вівсяну кашу гастроекспертка не вважає самодостатньою стравою для початку дня, адже в ній — незбалансований склад. У вівсяній каші немає білків і жирів, а є лише вуглеводи. Тому вівсяна каша не може бути повноцінним сніданком. До неї краще додавати білкові продукти — яйця чи м’ясо.

Також зранку на голодний шлунок не можна вживати свіжовичавлені соки та каву. Ці напої запускають активне виділення шлункового соку. Це дуже небезпечно для людей, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Як альтернативу сніданку багато людей вживають протеїнові коктейлі. Це також некорисно. Вони не здатні замінити повноцінний сніданок, оскільки позбавлені клітковини, ще й містять цукрозамінники, які провокують апетит.

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«Саме відсутність харчових волокон може призводити до проблем із травленням, зокрема закрепів», — пояснює фахівчиня.

Для підтримки високої працездатності, концентрації та стабільної енергії варто снідати у проміжку між 7:00 та 9:00 ранку.

В ідеальному сніданку мають бути такі продукти:

цілозерновий хліб;

каші;

бобові;

яйця;

сир;

натуральні йогурти;

горіхи;

авокадо;

жирна риба.

Найгірший сніданок для шкіри

Нагадаємо, що поєднання кави та бутерброда на сніданок є прикладом «порожньої» їжі, яка виснажує організм, псує зовнішність і погіршує самопочуття. Через надлишок швидких вуглеводів і дефіцит білків та жирів таке харчування не дає тривалої ситості й енергії.

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Крім того, випічка або білий хліб викликає різкий стрибок цукру в крові. Слідом за цим рівень енергії стрімко падає, починається відчуття втоми, сонливість та сильний голод ще задовго до обіду.

Як здорову альтернативу нутриціологи радять обирати збалансовані варіанти. Замість швидких перекусів варто готувати цільнозернову вівсянку довгого варіння з вершковим чи кокосовим маслом, ягодами, фруктами та горіхами. До каші варто брати відварене куряче яйце.

Такий підхід забезпечить тривалу концентрацію, стабільну енергію та здоровий вигляд шкіри.

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