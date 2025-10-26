ТСН у соціальних мережах

Топ 10 продуктів, які уповільнюють старіння

Регулярне споживання цих продуктів допомагає підтримувати еластичність шкіри, зміцнювати імунітет і сповільнювати процеси старіння.

Віра Хмельницька
Полуниця багата на вітамін С

Полуниця багата на вітамін С / © Associated Press

Існує чимало продуктів, які можуть допомогти уповільнити старіння, як-от горіхи, риба, олії, трави та спеції, ми хочемо зосередитися конкретно на фруктах і овочах, які можуть збільшити загальну тривалість життя

Про це пише eatthis.

Дієтологи називають 10 овочів та фруктів, які подовжують молодість.

Червонокачанна капуста

Ця капуста відноситься до сімейства хрестоцвітих, а це означає, що вона є потужним джерелом сірковмісних антиоксидантів, які називаються глюкозинолатами. Дослідження виявили, що вони разом з антоціанами є ще однією потужною сполукою в капусті, яка допомагає знизити ризик серцевих захворювань, раку, артриту, і нейрогенеративних захворювань.

Гриби

Гриби є справжнім джерелом довголіття. Багато досліджень свідчать, що гриби захищають від легкого когнітивного порушення (MCI). Також доведено, що поліфеноли та антиоксиданти в грибах захищають від хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань.

Чорниця

Чорниця, яку часто називають суперпродуктом, багата на антиоксиданти, зокрема антоціани, які можуть сприяти довголіттю. Ці потужні сполуки борються зі стресом і запаленням, станами, пов’язаними з хронічними захворюваннями та старінням.

Брокколі

Брокколі багаті на клітковину, вітамінами С і К, залізо і безліч інших антиоксидантів.

Буряк

Буряк часто залишають поза увагою, але ці яскраві земляні коренеплоди є справжньою скарбницею поживних речовин, включаючи клітковину, фолієву кислоту, марганець, калій, залізо та вітамін С.

Манго

Ці соковиті фрукти наповнені вітамінами А і С, які відіграють вирішальну роль у імунній функції та здоров’ї шкіри.

Клітковина в манго може покращувати травлення та допомагати підтримувати здоровий мікробіом кишківника, який є важливим компонентом загального здоров’я та довголіття.

Авокадо

Авокадо є суперпродуктом, який пов’язують із безліччю переваг для здоров’я. Наприклад, авокадо багате на клітковину, яка може допомогти знизити ризик серцевих захворювань і покращити здоров’я кишківника.

Шпинат

Листова зелень загалом пов’язана з уповільненням зниження когнітивних функцій через її поживні речовини та біоактивні сполуки, такі як лютеїн, бета-каротин, нітрати та фолієву кислоту. Зокрема, шпинат допомагає знизити артеріальний тиск через високий рівень калію.

Капуста Кале

Капуста Кале допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, а сік капусти може допомогти знизити ризик ішемічної хвороби серця.

Полуниця

Додавання полуниці до вашого раціону може допомогти з когнітивними функціями, що пов’язані з віком — наприклад, пам’яттю.

Раніше ми писали про переваги вживання горіхів кеш’ю. Більше про це читайте в новині.

