Топ-5 горіхів, які подовжать молодість та знизять рівень цукру в крові

Горіхи / © Pixabay

Горіхи — це не лише корисний перекус, а й продукт, який може допомогти підтримувати стабільний рівень глюкози в крові. Вони містять здорові жири, клітковину та білок — поєднання, яке уповільнює засвоєння вуглеводів і сприяє плавному підвищенню рівня цукру. Найефективнішими для регуляції глюкози вважають горіхи з низьким вмістом вуглеводів і високим рівнем клітковини.

Про це повідомило видання verywellhealth.com.

Мигдаль

Дієтологиня Клівлендської клініки Джулія Зумпано зазначає, що мигдаль серед усіх горіхів має найбільший вміст вуглеводів, але водночас і найбільше клітковини. Такий склад робить його корисним для підтримання здорового балансу ліпідів у крові.

Мигдаль підвищує рівень ліпопротеїнів високої щільності (так званого «хорошого» холестерину) і знижує рівень «поганого» — ліпопротеїнів низької щільності. Дослідження також показують, що регулярне вживання мигдалю позитивно впливає на рівень цукру в крові та може зменшувати ризик серцевих захворювань у людей із діабетом 2 типу.

Крім того, мигдаль є джерелом важливих мінералів — магнію, фосфору та міді, а також білка, який допомагає підтримувати стабільний рівень енергії.

Пекан

Пекан містить корисні поліфеноли, марганець і вітамін Е, які підтримують роботу серцево-судинної системи та зменшують запальні процеси. За словами Джулії Зумпано, цей вид горіхів може впливати на вироблення та дію інсуліну, що допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові.

Пекан має низький глікемічний індекс, тобто не викликає різкого підвищення цукру після споживання. Завдяки поєднанню жирів і клітковини цей горіх сприяє тривалішому відчуттю ситості, що може бути корисним для людей, які контролюють масу тіла або рівень цукру.

Волоські горіхи

Волоські горіхи багаті на альфа-ліноленову кислоту (АЛК) — це рослинне джерело омега-3 жирних кислот, які допомагають зменшити запалення в організмі. Як зазначає Зумпано, АЛК може підтримувати контроль глікемії, що особливо важливо для людей із порушенням вуглеводного обміну.

Крім того, волоські горіхи сприяють підвищенню рівня «хорошого» холестерину та зниженню «поганого», допомагаючи знизити ризик розвитку серцевих захворювань.

Горіхи макадамії

Горіхи макадамії мають дуже низький вміст вуглеводів і цукру, але при цьому багаті на мононенасичені жири, які позитивно впливають на здоров’я серця.

Дослідження свідчать, що заміна вуглеводів із високим глікемічним індексом на горіхи макадамії може допомогти краще контролювати рівень глюкози в крові. Завдяки своїй поживній цінності макадамія може бути корисною частиною раціону для людей, які прагнуть природно регулювати рівень цукру.

Бразильські горіхи

Бразильські горіхи — важливе джерело селену, мікроелемента, що впливає на чутливість організму до інсуліну. За даними досліджень, селен може допомагати знижувати рівень інсуліну та покращувати контроль глюкози у людей із діабетом 2 типу.

Крім впливу на рівень цукру, бразильські горіхи позитивно позначаються на стані серцево-судинної системи, адже містять корисні жири й антиоксиданти.

Нагадаємо, сучасний ритм життя часто змушує нас нехтувати здоровим харчуванням, обираючи швидкі та зручні варіанти. Проте деякі популярні продукти, які ми вживаємо щодня, можуть не лише негативно вплинути на наше самопочуття, а й скоротити тривалість життя.