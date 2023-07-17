ТОП-5 продуктів, які допомагають схуднути та покращують роботу мозку

Ці продукти впливають на роботу мозку, покращують імунітет, підвищують настрій та допомагають тримати тіло у чудовій формі. І це не біодобавки та якість особливі суміші, а звичайна їжа, яка продається у кожному супермаркеті. Якщо мати в своєму холодильнику такі продукти, то можна бути спокійним за своє струнке тіло та ясний розум. Така їжа максимально забезпечує організм необхідними вітамінами, клітковиною і мікроелементами. Що потрібно їсти, щоб бути стрункими, здоровими та покращити роботу мозку – читайте далі.

Вівсянка

Кожен ранок варто починати з вівсяної каші. Це найкращий помічник, коли потрібно схуднути чи тримати тіло у формі. Вівсянка – найпоживніший варіант для сніданку, якщо необхідно насити організм клітковиною. Вівсяні зерна допомагають запобігти діабету, хворобам серця та ожирінню. Також вживання вівсяних пластівців знижує рівень «поганого» холестерину в крові.

Вівсяна каша – найситніший сніданок з-поміж усіх зернових, який дуже легко приготувати на воді, молоці, з додаванням цукру, ягід, горіхів та меду. Але не тільки кашею обмежується вживання вівсянки. З неї виготовляють енергетичні батончики, панірувальні сухарі та борошно для випічки.

Крес-салат

За останні кілька років крес-салат став одним із найуживаніших продуктів, який не поступається броколі, руколі та брюсельській капусті. Цей салат вживали ще стародавні римляни, а Гіппократ використовував його як ліки для своїх пацієнтів.

Ця м’яка зелень містить у собі бета-каротин, вміст якого у чотири рази більший, ніж у яблуках. Також салат має найбільшу кількість вітаміну К: на 100 г продукту 238% рекомендованої дози на добу. Разом ці мікроелементи запобігають швидкому старінню шкіри та організму в цілому. Також вживання крес-салату попереджує захворювання на рак.

Рекомендовано включати цей продукт у щоденний раціон в салати, також з нього можна робити смузі. Рослину додають ще у сендвічі, пасту, омлети, різноманітні супи, соуси та запіканки.

Жирна риба

Лосось містить в собі жирні кислоти омега-3, які необхідні для належного функціонування нашого мозку, також вони зменшують рівень холестерину в крові та зміцнюють судини. До свого раціону, окрім лосося, також варто додавати скумбрію, сардини та інші морепродукти. Щоб отримати максимум користі та вітамінів з риби, її варто готувати недовго, додавати сирі чи запечені овочі та зелень.

Можна вживати також заморожену і слабосолену рибу – оселедець чи сьомгу. Усі морепродукти дуже корисні для організму та мозку, оскільки вони містять йод. Якщо вживати рибу принаймні двічі на тиждень, замість червоного м’яса, можна не перейматися стосовно зайвих кілограмів. Оскільки вживання риби та морепродуктів забезпечує здоровий і збалансований раціон без надлишку калорій.

Оливкова олія

Дієтологи рекомендують щоденно вживати оливкову олію. Оскільки вона містить мононенасичені жири, які допомагають знизити захворювання на рак. Оливкова олія першого віджиму також запобігає захворюванням серця та ожирінню. Її варто додавати у салати та готувати з неї інші страви. Також вона більш корисніша для смаження, ніж соняшникова чи кукурудзяна. Найкорисніша та найсмачніша олія, яка виробляється за допомогою холодного віджиму. Потрібно купувати ту олію, на якій вказано регіон походження та дата виготовлення. Не варто вживати оливкову олію, якій більше двох років.

Волоські горіхи

Ці горіхи містять білок, клітковину та корисні жири, тому вони дуже необхідні для здоров’я організму. Волоські горіхи містять високу концентрацію поліненасичених жирних кислот омега-3, які сприяють покращенню роботи серця та мозку, разом з тим пришвидшують процес схуднення.

Згідно досліджень, жменя волоських горіхів містить удвічі більше антиоксидантів за інші горіхи. Їх потрібно вживати кілька разів на тиждень, що забезпечить насичення організму необхідними мікроелементами та сприятиме попередженню серцево-судинних захворювань.

Лохина

Це ягода, яку слід постійно тримати у своєму холодильнику, завдяки її корисним властивостям та високому вмісту антиоксидантів. Лохина має низьку калорійність, але водночас багата на клітковину, що дозволяє забезпечити тривале почуття ситості. З такими ягодами можна поступово звикати до здорового харчування.

Цю ягоду можна їсти просто так, додавати її до йогуртів або каш, а також використовувати замість льодяників, якщо заморозити. З неї готують різноманітні смузі та соуси. Лохину можна заморожувати на тривалий термін, від цього вона не втратить своїх смакових та корисних властивостей. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче завжди мати поживний та корисний продукт під рукою.

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