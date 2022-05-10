Топ-5 продуктів-замінників: експертка назвала корисні аналоги дорогих інгредієнтів

Користь для організму така ж висока, а ціна нижча.

Можна замінити дорогі продукти на більш доступні аналоги з таким самим набором вітамінів і мінералів.

Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова розповіла про 5 продуктів, які можуть прийти на заміну дорогим інгредієнтам.

Нут - квасоля

Джерело рослинного білка, клітковини, складних вуглеводів, вітамінів групи В, фолієвої кислоти, антиоксидантів та інших мікроелементів.

Квасолю можна додавати в салати, тушкувати з овочами або вживати як гарнір у вигляді хумусу або цілісно.

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Авокадо - гарбузове насіння

Містять жирні кислоти (ліноленова, олеїнова, пальмітинова та стеаринова), вітамін А та Е, вітаміни групи В, К, а також магній, цинк, фосфор, залізо, мідь.

Кіноа - пшоно

Багато білка, містить невелику кількість глютену, багате вітамінами B1, B2, B5, а також вітаміном PP та мікроелементами – залізо, фтор, магній, марганець, кремній, мідь, кальцій, калій та цинк.

Чіа - насіння льону

Містить жирні кислоти, амінокислоти, вітаміни групи, К, Е, С, мікроелементи фосфор, магній, калій, кальцій, мідь, цинк, селен.

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Оливкова олія - ​​соняшникова олія

Містить ненасичені жири, які є важливими для нормального функціонування організму. У складі лінолева, олеїнова та стеаринова кислоти. Також соняшникова олія багата на вітаміни Е і К.

Сподіваємося, піст вам був корисний і вже готуємо наступну добірку.

Українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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