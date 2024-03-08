Топ-5 рецептів смачних і корисних бутербродів, від яких не наберете вагу

Бутерброди – це відмінний варіант для перекусу. Їх не треба довго готувати, можна їсти вранці, і на роботі в обід, і ввечері. А щоб така їжа була не лише смачною, а ще й корисною, можна робити бутерброди з продуктів, які містять купу вітамінів. І хто сказав, що корисна їжа не може бути смачною? Дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram опублікувала 5 рецептів корисних і водночас смачних канапок, від яких не буде жодного зайвого кілограма.

Як приготувати смачні й корисні бутерброди, які не шкодитимуть фігурі

Рецепт №1. На хліб намастіть м’який вершковий сир. Наріжте тоненькими скибочками авокадо і покладіть зверху. Завершіть бутерброд яйцем-пашот і посипте своєю улюбленою зеленню.

На хліб намастіть м’який вершковий сир. Наріжте тоненькими скибочками авокадо і покладіть зверху. Завершіть бутерброд яйцем-пашот і посипте своєю улюбленою зеленню. Рецепт №2. Це багатошаровий бутерброд. Першим шаром на хліб покладіть листя будь-якого зеленого салату. Потім покладіть два кільця помідора, зверху викладіть консервований тунець. Поріжте кубиком яйце і наріжте будь-яку зелень, перемішайте й посипте бутерброд.

Це багатошаровий бутерброд. Першим шаром на хліб покладіть листя будь-якого зеленого салату. Потім покладіть два кільця помідора, зверху викладіть консервований тунець. Поріжте кубиком яйце і наріжте будь-яку зелень, перемішайте й посипте бутерброд. Рецепт №3. На хліб намастіть м’який вершковий сир, покладіть дві-три тоненькі смужки огірка. Зверху покладіть слабосолону червону рибу, прикрасьте бутерброд гілочками кропу.

На хліб намастіть м’який вершковий сир, покладіть дві-три тоненькі смужки огірка. Зверху покладіть слабосолону червону рибу, прикрасьте бутерброд гілочками кропу. Рецепт №4. Поріжте сир з пліснявою і грушу, попередньо очистивши її від шкірки. Покладіть на висівковий хліб шар сиру, потім грушу, додайте руколу і посипте бутерброд волоськими горіхами. Таку канапку можна робити без хліба.

Поріжте сир з пліснявою і грушу, попередньо очистивши її від шкірки. Покладіть на висівковий хліб шар сиру, потім грушу, додайте руколу і посипте бутерброд волоськими горіхами. Таку канапку можна робити без хліба. Рецепт №5. На хліб покладіть листя будь-якого зеленого салату, потім додайте дві скибочки твердого сиру. Зверху на сир покладіть нарізані маслини й селеру.

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