Топ-6 корисних соків: дієтолог розповів, які з них найкраще підтримують здоров’я

Фруктові соки часто сприймають як корисну заміну солодких напоїв, однак експерти застерігають: не всі вони приносять користь. За словами британського дієтолога Роба Гобсона, надлишок соку може завдати шкоди організму, хоча деякі види справді мають позитивний ефект.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Гобсон наголосив, що Громадська служба охорони здоров’я Англії радить обмежити споживання фруктового соку до 150 мл на день. Перевищення цієї норми підвищує ризик розвитку карієсу, набору ваги, ожиріння та діабету 2 типу.

Фахівець проаналізував найпопулярніші соки та розповів, які з них дійсно варто пити, а які — краще скоротити.

Гранатовий сік

Гранатовий сік став фаворитом експерта. Він містить поліфеноли, що знижують окислювальний стрес і покращують стан судин. Також у ньому є еллагітаніни — речовини, які зменшують стрибки цукру в крові після їжі.

За словами Гобсона, дослідження показали: вживання гранатового соку разом із хлібом допомагає знизити рівень глюкози в крові — ефект, який не спостерігається при прийомі добавок.

Апельсиновий сік

Склянка апельсинового соку забезпечує понад половину добової норми вітаміну С, а також містить калій і фолієву кислоту. Помірне його споживання може підвищити рівень вітаміну С в організмі та зменшити запальні процеси.

Грейпфрутовий сік

Грейпфрутовий сік багатий на калій і сполуку нарінген, що має антиоксидантні властивості. Однак дієтолог попереджає: грейпфрут може небезпечно взаємодіяти з певними ліками — зокрема статинами, препаратами від тиску й антидепресантами. Це пов’язано з блокуванням ферменту CYP3A4, через що рівень ліків у крові може підвищуватися.

Журавлинний сік

Журавлинний сік допомагає зменшити ризик повторних інфекцій сечовивідних шляхів завдяки проантоціанідинам (ПАЦ) — речовинам, що заважають бактеріям прикріплюватися до стінок сечового міхура.

Ананасовий сік

Ананасовий сік містить вітамін С, марганець і бромелайн — фермент, який сприяє травленню та зменшує запалення. Це робить його корисним для людей із артритом чи підвищеним тиском. Але через високий вміст природних цукрів важливо не перевищувати порцію.

Яблучний і виноградний соки

За словами Гобсона, ці соки містять багато цукру, але мало вітамінів і антиоксидантів. Самі яблука, завдяки флавоноїдам, справді корисні для серця та старіння, однак ці властивості не зберігаються в соках.

Деякі дослідження показали, що яблучний сік може полегшувати симптоми тривожності у пацієнтів із хворобою Альцгеймера, але ці дані поки що обмежені експериментами на тваринах.

Чому надлишок соку небезпечний

Дієтолог підкреслив, що під час приготування соку з фруктів видаляється клітковина. Через це організм швидше засвоює цукор, що може призвести до різкого підвищення рівня глюкози в крові. Людина отримує вітаміни, але втрачає корисні властивості волокон, які допомагають підтримувати здоров’я кишківника й контроль апетиту.

Дослідження також показують, що регулярне перевищення рекомендованої порції соку може сприяти набору ваги, оскільки багато людей наливають собі значно більше 150 мл на день, навіть не помічаючи цього.

