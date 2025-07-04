Кава — це енергетична бомба, яка заряджає нас зранку / © Pixabay

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Кавою не можна запивати ліки взагалі. Дослідження показали, що кава стимулює шлунок, змінюючи час, за який їжа проходить через травну систему. Тому ранкова чашка кави може почати взаємодіяти з ліками, які потрапили в шлунок, і змінювати їхню швидкість всмоктування в кров. Це означає, що кава напряму впливає на ефективність дії медикаментів.

Перелік ліків, які в жодному разі не можна приймати з кавою

Ліки для щитовидної залози

Препарати для щитовидної залози, такі як левотироксин, відіграють вирішальну роль у регулюванні метаболізму. Дослідження показують, що вживання кави з одночасним прийомом ліків для щитовидної залози можуть зменшити обсяг засвоєних діючих речовин. І це не жарти. У випадку з ліками для щитовидки, кава зменшує всмоктування ліків більше ніж на половину. Щоб уникнути цієї взаємодії, зачекайте принаймні 30 хвилин, перш ніж насолоджуватися кавою після прийому ліків для щитовидної залози.

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Ліки проти застуди або алергії

Ліки проти застуди та алергії часто містять протинабрякові та антигістамінні препарати, які в поєднанні з кофеїном можуть викликати нервозність і занепокоєння. Змішування цих ліків з кавою може посилити ці побічні ефекти, що призведе до прискореного серцебиття та нервозності. А деякі ліки проти алергії, такі як фексофенадин, взагалі не варто приймати з кавою, оскільки це може надмірно стимулювати нервову систему, посиливши тривожність.

Ліки проти діабету

Кава може впливати на рівень цукру в крові, тому важливо бути максимально обережною, якщо приймаєте ліки проти діабету. Кофеїн може спричинити підвищення рівня цукру в крові, потенційно протидіючи ефектам ліків проти діабету.

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Ліки проти хвороби Альцгеймера

Ліки, призначені для лікування хвороби Альцгеймера, наприклад, донепезил, ривастигмін та галантамін можуть бути чутливими до кофеїну, кажуть лікарі. Кава може посилити такі побічні ефекти, як безсоння або шлунково-кишковий дискомфорт, а також зменшує кількість препарату, що потрапляє у мозок.

Ліки проти астми

Багато людей з астмою приймають бронходилататори під час загострення хвороби. Вони розслаблюють дихальні шляхи, полегшують дихання, але й не без побічних ефектів, таких як головний біль, тривожність, біль у животі, дратівливість.

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Антидепресанти

Багато антидепресантів, наприклад, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, можуть взаємодіяти з кофеїном, потенційно спричиняючи підвищену тривожність або неспокій, проблеми зі сном, прискорене серцебиття, кажуть лікарі.

Стабілізація артеріального тиску

Багато людей приймають ліки від підвищеного артеріального тиску. Це означає, що серцю не потрібно працювати так важко, щоб перекачувати кров.

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Однак вживання кави одночасно з прийомом ліків від артеріального тиску може призвести до того, що організм засвоє менше ліків, тому ви можете не отримати повної користі від ліків.

Мелатонін

Мелатонін — це природний гормон, який виробляє тіло і допомагає відчувати сонливість вночі. Гормон запускається під час заходу сонця, сигналізуючи мозку, що час відпочити.

Тоді кава діє як стимулятор, змушуючи відчувати себе легше. Кофеїн виконує прямо протилежну роботу мелатоніну. Вживання кави може пригнічувати вироблення мелатоніну в організмі та зменшувати ефективність цього гормону.

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Раніше дослідники встановили, що кава позитивно впливає на роботу кишківника. Про нову нову користь кави для організму читайте у новині.