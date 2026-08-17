Топ міфів про схуднення і що потрібно робити насправді для зниження ваги

Схуднення стало справжньою нав'язливою ідеєю для сучасних жінок

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Багато людей прагнуть досягти втрати ваги якомога швидше. Тому готові вірити в «чудодійні» методи, які обіцяють швидке схуднення без зусиль.

Видання egeszsegkalauz розвінчало популярні міфи про схуднення.

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Міф 1 — строга дієта допоможе скинути вагу

Більшість із нас не збираються дотримуватися суворого обмеження у їжі довгостроково. Тому такий підхід може спричинити невдачу. Коли після тижня-двох обмежень кілька кілограмів йде, ви знову повертаєтеся до чипсів у кінотеатрі та шоколадці після чергового стресу.

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Міф 2 — ви повинні припинити вживати продукт «Х», щоб схуднути

Глютен, цукор, молочні продукти, вуглеводи, м`ясо — саме ці продукти найчастіше потрапляють до списку того, що потрібно обмежити у своєму раціоні. Якщо ви перестанете їсти якісь групи продуктів, вага зменшиться.

Міф 3 — товари з магазину здорової їжі краще за інших

Де б ви не купували продукти, читайте те, що написано на етикетці. «Органічний» не означає менш калорійний, ніж аналогічний продукт, без такої позначки. І не факт, що їх склади відрізнятимуться.

Міф 4 — правильний жир допоможе скинути вагу

Знежирена дієта може збільшити вагу. Переходячи на таку дієту, ви не відчуватимете насичення, тому негайно будуть зриви. , які вважають здоровими.

Міф 5 — всім потрібен cheat day

Ця стратегія ефективна не всім людям. Щотижневий cheating може зірвати всю дієту та вправи, які ви робили протягом тижня. День, коли ви безконтрольно поглинаєте все, заїдаючи шоколадкою гамбургер, може стати причиною набору ваги. Також наступного дня ви можете почуватися занадто товстою, щоб піти до спортзалу.

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Міф 6 — вам не потрібно займатися спортом, якщо ви дотримуєтеся суворої дієти

Коли йдеться про схуднення, переваги в їжі важливіші, ніж тренування. Але це не означає, що вправи потрібно виключити із життя. Спорт допомагає боротися з такими хронічними захворюваннями, як діабет та хвороби серця.

Міф 7 — певні продукти можуть прискорити метаболізм

Деякі дослідження показали, що певні спеції та цитрусові прискорюють метаболізм. Як і деякі напої, наприклад, зелений чай. Немає доказів того, що метаболізм пришвидшується настільки, що це може спричинити суттєве схуднення.

Міф 8 — 30 хвилин кардіо і ви можете відпочивати весь день

Факт: фізична активність протягом дня — чудовий спосіб уникнути тимчасових результатів від дієт. Хоча тренування і прискорюють метаболізм, не проводьте залишок дня, сидячи за столом або лежачи на дивані.

Міф 9 — існує їжа, яка зробить живіт пласким

Коли дієтологи говорять про «їжу для плоского живота», вони мають на увазі ті продукти, які можуть скоротити неприємні відчуття від здуття живота, а не спалюють жир в пресі. Однак, є їжа, яка допоможе зберегти стрункість талії.

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Міф 10 — якщо ваги перестають показувати результати, то дієта більше не працює

У перші кілька тижнів ви можете худнути швидше, а потім раптово ваги, здається, «застрягли на місці». Це може бути вкрай неприємно, але це не обов’язково означає, що ви робите щось не так. Зниження ваги — це не лінійний процес. Маса тіла може змінюватися день у день через водний баланс, споживання солі та вуглеводів, вміст травної системи, гормональних змін та багатьох інших факторів.

Що допоможе позбутися зайвих кілограмів

Напевно, найважливіше — прийняти той факт, що ідеальної дієти, яка підходить для всіх, не існує. Дослідження показали, що низьковуглеводні, середземноморські та інші дієти з різним співвідношенням макронутрієнтів можуть допомогти у зниженні ваги. Якість дієти та її стійкість для конкретної людини також є важливими для досягнення довгострокових результатів.

Загалом, доцільно віддавати пріоритет овочам, фруктам, цільнозерновим продуктам, бобовим та продуктам, багатим на білок. Продукти, багаті на білок, допомагають довше зберігати почуття ситості і можуть також сприяти збереженню м’язової маси під час схуднення.

Крім того, важливі фізичні вправи, достатній сон та управління стресом. Якщо ваша вага продовжує збільшуватися, незважаючи на всі зміни способу життя, або якщо схуднення дається з надзвичайними труднощами, варто звернутися до лікаря, оскільки деякі захворювання та ліки можуть впливати на вашу вагу.

Раніше ми писали про те, як досягти плаского живота. Більше про корисні поради тренерки читайте у новині.

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