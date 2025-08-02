Топ молочних продуктів, які не шкодять фігурі

Під час схуднення важливо вибирати правильні молочні продукти / © Pixabay

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Молочні продукти часто містять прихований цукор у вигляді підсолоджувачів, ароматизаторів або наповнювачів. Ті, хто худнуть, повинні звернути увагу на склід та вміст цукру.

Дієтологиня розповіла детально про продукти з мінімальним вмсітом цукру.

Грецький йогур

На першому місці серед продуктів, які містять мало цукру, грецький йогурт. Це відмінна заміна сметані, яку можна легко додавати до різних страв, щоб збільшити споживання білка та кальцію. Білок у молочних продуктах важливий для зростання, імунітету, відновлення тканин та вироблення гормонів.

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Також грецькі йогурти містять пробіотики, які підтримують здоров’я кишківника та допомагають зменшити запалення та здуття живота.

Кефір

На другому місці — кефір. Це насичений поживними речовинами, ферментований молочний продукт, який має багато переваг для здоров’я. Продукт багатий на пробіотики, а також має протизапальні властивості. Одна склянка звичайного кефіру містить 7 г натурального цукру та 10 г білка.

Сир

На третьому місці — сир. Одна склянка знежиреного сиру містить 9 г натурального цукру та 24 г білка. Білок використовується в організмі для нарощування та підтримки м’язів, а також для вироблення ферментів та гормонів, належного функціонування імунної системи та балансу рідини та електролітів.

Молоко

На четвертій позиції — молоко. Це один із найбільш поживних та збалансованих продуктів. Продукт багатий на білки, вуглеводи та харчові жири. Одна склянка 1% молока об’ємом 225 мл містить близько 8 г білка та 12 г цукру, а також кальцій, вітамін D та калій.

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Сир Рікота

На п’ятому місці — сир Рікота. Це м’який сир, який виготовляється з молочної сироватки, що залишається після виробництва інших сирів, таких як моцарелла. Він має природний низький вміст цукру, що робить його відмінним вибором для тих, хто хоче зменшити споживання цукру.

Раніше ми писали про продукти, що багаті на білок. Більше про це читайте у новині.