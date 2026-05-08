Топ найкорисніших горіхів, які мають бути у раціоні кожного

Горіхи давно вважають корисним перекусом

Горіхи є першокласним джерелом рослинного білка, вітамінів, мінералів і клітковини. Включення їх у свій раціон допоможе контролювати вагу, регулювати рівень цукру у крові та запобігати резистентності до інсуліну.

У новому матеріалі Fox News дієтологи та нутриціологи склали рейтинг найкорисніших горіхів.

Рейтинг найкорисніших горіхів

Волоські горіхи

Дієтологи майже одностайно ставлять волоські горіхи на перше місце. Їхня унікальність полягає в тому, що це єдині горіхи з помітним вмістом омега-3 жирних кислот ALA. Ці сполуки допомагають зменшувати запалення та підтримують когнітивні функції.

Фісташки

Фісташки, за словами дієтологині Емі Гудсон, мають один з найбільш збалансованих поживних профілів серед усіх горіхів.

Вони багаті на калій та антиоксиданти, які підтримують здоров’я зору.

Мигдаль

Мигдаль експерти називають одним з найкращих варіантів для стабілізації рівня глюкози в крові. Поєднання клітковини, магнію та корисних жирів уповільнює засвоєння цукру та підтримує чутливість до інсуліну.

Мигдаль також багатий на вітамін Е — сильний антиоксидант, важливий для імунітету та стану шкіри.

Бразильські горіхи

Бразильські горіхи, відомі своїм винятковим вмістом селену, відіграють ключову роль у підтримці здоров’я щитоподібної залози та регулюванні обміну речовин. Селен також діє як потужний антиоксидант, який покращує імунну систему, покращує здоров’я серцево-судинної системи та підтримує функцію щитовидної залози. Ці горіхи довгастої форми також містять кальцій і магній, що сприяють здоров’ю кісток.

Кеш’ю

Дієтолог Маккензі Берджесс відзначає їхній вміст магнію та цинку — мінералів, які підтримують імунну систему, здоров’я кісток та енергетичний обмін.

Крім того, у кеш’ю містяться мононенасичені жири, подібні до тих, що є в оливковій олії.

Глобальні організації охорони здоров’я, такі як Всесвітня організація охорони здоров’я та Американська кардіологічна асоціація, рекомендують вживати горіхи для поліпшення здоров’я серцево-судинної системи та загального благополуччя. Згідно з дослідженнями, високий вміст мононенасичених жирних кислот і поліненасичених жирних кислот, стеринів і клітковини в горіхах робить їх їжею, яку обов’язково варто додати до здорового раціону.

