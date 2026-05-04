Топ небезпечних продуктів для ротової порожнини

Щоб уникнути проблем із зубами та яснами, експерти радять бути обережними із солодкими та кислими продуктами. А також мінімізувати споживання продуктів з високим вмістом вуглеводів.

Про це пише Healthline.

Експерти радять зосередитися на продуктах з низьким вмістом вуглеводів і цукру, а також з високим вмістом клітковини, які містять важливі поживні речовини — кальцій, фосфор і магній.

Топ шкідливих продуктів для ротової порожнини

Сухе печиво

Крекери є найбільш небезпечними продуктами для здоров’я порожнини рота.Вуглеводи, які містяться в печиві, швидко розкладаються в роті і є поживними для патогенних бактерій.

Коли бактерії руйнуються, вони виділяють кислоту, що може призвести до утворення зубного нальоту і псування зубів.

Краще віддати перевагу крекерам з горіхів та насіння, але без борошна.

Сухофрукти

Сухофрукти можуть бути шкідливими для порожнини рота, оскільки вони повністю позбавлені вологи та мають високий вміст цукру. Краще віддати перевагу свіжим фруктам.

Солодка вода

Крім високого вмісту цукру, всі газовані напої (навіть з нульовим вмістом калорій) містять багато кислоти.

Кислотність цього рівня в роті, ймовірно, буде сприяти запаленню ясен і загальному дисбіозу порожнини рота. Щоб захистити свої зуби, газовану воду варто пити протягом короткого періоду часу, потім варто сполоснути рот водою, а після 45 хвилин почистити зуби.

Комбуча

Комбуча вважається здоровим напоєм, оскільки містить корисні бактерії і багато антиоксидантів. Однак в деякі напої з чайного гриба додають цукор і вони не містять активних бактерій.

Квасоля і сочевиця

Сприяти руйнуванню зубів може фітинова кислота, яка міститься у цих продуктах. Фітинова кислота може ускладнити засвоєння зубами таких поживних речовин, як кальцій, фосфор, вітамін D і магній, що сприяє виникненню карієсу. Щоб усунути фітинову кислоту, боби, сочевицю та інші злаки можна замочити на ніч перед вживанням.

