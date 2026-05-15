Топ невинних десертів, які вбивають ваше серце

Вживання занадто великої кількості цукру, жирних і висококалорійних десертів може негативно вплинути на ваше серце та навіть призвести до закупорювання артерій.

Про це пише She Finds.

Багато солодощів у разі надмірного вживання можуть нашкодити не лише вашій талії, а й здоров’ю, зокрема здоров’ю серцево-судинної системи. Але дієтологи виділяють три десерти, які особливо шкідливі для вашого серця.

Небезпечні десерти для серця

Шоколадний торт

Хороший шоколадний торт є зіркою на будь-якому святі, але він, безумовно, не є здоровою їжею для вашого серця. Шоколадний торт — це десерт із високим вмістом жиру, який багатий цукром і калоріями. Він зроблений з олії, цукру, борошна, яєць і шоколаду, які сприяють закупорюванню артерій і серцевим захворюванням. Ці жири також можуть призвести до запалення в організмі, що зрештою може спровокувати серцеві захворювання.

Жирне морозиво

Морозиво є одним з найсмачніших ласощів у світі, але експерти застерігають, що воно згубно впливає на здоров’я артерій. На додаток до насичених жирів морозиво преміум-класу також містить багато цукру, який може зробити ваші артерії липкими, і на них із більшою ймовірністю відкладатимуться бляшки та жир.

Випічка

Краще уникати десертів з високим вмістом цукру, оскільки вони шкідливі не лише для вашої талії, а й для здоров’я серця. Ви можете потішити себе йогуртовим парфе з натуральними підсолоджувачами і фруктами або з’їсти трохи темного шоколаду. Вживання цих поживних десертів не лише допоможе запобігти закупорюванню артерій, а й прискорить ваш метаболізм для схуднення.

