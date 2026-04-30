Здоров'я
148
3 хв

Топ продуктів, які містять найбільшу кількість вітаміну Е

Більшість із цих продуктів цілком доступні та легко вписуються у щоденний раціон.

Анастасія Павленко
Мигдаль вважається одним із найбагатших джерел вітаміну Е

Рослинні харчові продукти з високим вмістом жиру є, як правило, гарними постачальниками вітаміну Е. Особливо багаті на вітамін Е олія пшеничних зародків, соняшникова олія, мигдаль, горіхи. Навіть у цільнозернових продуктах міститься невелика кількість вітаміну Е.

Про це пише видання Health.

Вітамін Е — це жиророзчинний антиоксидант, який допомагає захищати клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Вільні радикали є нестабільними молекулами, які можуть завдати шкоди клітинам та ДНК.

Олія зародків пшениці

Згідно з дослідженнями, в одній столовій ложці міститься близько 20 мг вітаміну Е — це приблизно 135% від добової норми. Цей продукт отримують із зародкової частини пшеничного зерна — саме з неї розвивається нова рослина. Крім того, олія зародків пшениці багата на антиоксиданти, які сприяють зниженню запальних процесів в організмі.

Використовувати її для смаження не рекомендується. Краще додавати до готових страв — поливати овочі, пасту, включати до складу смузі або салатних заправок. Зберігати таку олію слід у холодильнику, щоб вона довше залишалася свіжою.

Соняшникова олія

В одній столовій ложці міститься близько 5,6 мг вітаміну Е — це приблизно 37% добової потреби. За кількістю цього вітаміну одна порція майже співставна з жменею мигдалю.

Соняшникова олія багата на мононенасичені жири. Дослідження показують, що її вживання допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину і позитивно впливає на стан серцево-судинної системи.

Олія фундука

Одна столова ложка містить близько 6,4 мг вітаміну Е, що відповідає приблизно 43% добової норми. Цей продукт також є джерелом корисних мононенасичених жирів.

Насіння соняшнику

У порції 28 грамів міститься близько 7,4 мг вітаміну Е — це приблизно 49% від добової норми. Крім того, насіння соняшника багате на білок, клітковину, а також містить мідь, селен, цинк і вітаміни групи В, але особливо цінується саме за високий рівень вітаміну Е.

Чому вітамін Е такий важливий

Вітамін Е належить до групи жиророзчинних вітамінів: це означає, що він засвоюється організмом тільки в поєднанні з жирами. Вітамін Е, насамперед, позитивно впливає на стан шкіри, волосся й слизових оболонок. Також він важливий у формуванні мускулатури, сполучної тканини й кровоносних судин. Вітамін Е необхідний організму для створення здорової імунної системи. Він захищає стінки клітин від агресивного окислення, затримуючи так звані вільні радикали і знешкоджуючи їх.

Добова норма

Добова норма вітаміну Е може варіювати в залежності від різних факторів, таких як вік, стать, фізичний стан і інші. Однак загальні рекомендації вказують, що для більшості дорослих осіб добова норма вітаміну Е становить близько 100 мг, найвища разова доза — 400 мг; добова середня доза становить 200 мг, найвища добова доза — 1000 мг. Вітамін Е у дозі 100 мг можна призначати дітям віком від 12 років.

