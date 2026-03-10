Топ продуктів, які можуть викликати сильні головні болі

Деякі продукти можуть провокувати напади мігрені через вміст певних речовин / © www.credits

Реклама

Мігрень — виснажливий головний біль, що супроводжується чутливістю до світла, болем, як правило, в одному боці обличчя, нудотою і в деяких випадках навіть блювотою. Деякі продукти харчування, такі як темний шоколад і алкоголь, можуть викликати мігрень.

Про це пише OnlyMyHealth.

Які продукти можуть спровокувати сильний головний біль

Кофеїн

Хоча деяким людям, які страждають на мігрень, кофеїн може полегшити неприємні симптоми, для інших він може стати провокувальним фактором. Різке припинення споживання кофеїну може призвести до головних болів відміни, тому краще підтримувати постійну щоденну дозу і поступово знижувати її з плином часу.

Реклама

Витриманий сир

Витримані сири, такі як чеддер, пармезан і гауда, містять тирамін, відомий збудник мігрені, який утворюється, коли білки в сирі з часом руйнуються.

Перероблене м’ясо та ковбаса

Оброблене та солоне м’ясо, таке як бекон, ковбаси та салямі, містить нітрати та нітрити. Вони можуть розширювати кровоносні судини та впливати на виникнення нападів сильного головного болю.

Алкоголь

Алкоголь, особливо червоне вино, є добре відомим провокувальним фактором мігрені. Причини складні, але алкоголь може призвести до зневоднення і вплинути на кровотік.

Шоколад

Шоколад містить як кофеїн, так і тирамін, що робить його потенційним провокуючим фактором мігрені. Дослідження, опубліковане в журналі MDPI’s Nutrients, підтвердило, що існує зв’язок між шоколадом і мігренню.

Реклама

Раніше ми детально писали, що таке мігрень і які стадії бувають. Більше про це читайте у новині.